Dote Scuola – Merito, non conta l’ISEE: domande degli studenti lombardi fino al 23 novembre 2023

Da oggi, martedì 17 ottobre, fino a giovedì 23 novembre 2023 sarà possibile, per gli studenti della Regione Lombardia, presentare la domanda per ottenere la Dote merito.

Questa specifica componente della Dote scuola premia il merito degli studenti, indipendentemente dall’ISEE, dando loro più strumenti possibili affinché possano completare al meglio il loro percorso di studi.

Beneficiari sono gli studenti residenti in Lombardia, di età fino ai 21 anni, che nell’anno scolastico 2022/2023 abbiano ottenuto risultati di eccellenza negli ultimi anni del Sistema di istruzione (valutazione media pari o superiore a 9 nelle classi terze e quarte del Sistema di Istruzione) e gli studenti che hanno ottenuto la votazione massima all’esame di Stato o al termine del percorso di istruzione e Formazione professionale (valutazione di 100 e lode, all’esame di Stato del Sistema di Istruzione; valutazione finale di 100 all’esame di diploma professionale del IV anno del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

La domanda di Dote Scuola – componente Merito può essere presentata da uno dei genitori o da altri soggetti che rappresentano legalmente lo studente beneficiario o dallo studente maggiorenne.

Il contributo per gli studenti varia da 500 a 1.500 euro e può essere utilizzato per l’acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica o a copertura dei costi di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (Ifts), Istituti Tecnici Superiori (Its), Università e altre istituzioni di formazione accademica.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi on line, all’indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it.