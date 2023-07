Dove sono finiti i posti nel Lazio per la cdc A015?

Gentile redazione,

nel 2020 fu bandito il concorso ordinario nel Lazio per la classe A015 con 5 posti. Ora, sono state ufficializzate le immissioni in ruolo nel Lazio e di quei 5 posti non è rimasto nulla.

Zero immissione in ruolo nel Lazio per la classe A015, Discipline sanitarie.

Dopo aver superato un concorso altamente selettivo, chi si trova nella graduatoria di merito dovrà aspettare anni per l’agognato ruolo. Questa è la politica del merito tanto pubblicizzata.

Francesco Terracciano