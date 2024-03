Fosse Ardeatine, 80° anniversario: 1500 studenti coinvolti in un concorso organizzato da Usr Lazio

1500 studenti, 72 classi, 51 scuole questi sono i numeri del percorso formativo e concorso “Fosse Ardeatine: ricordare e tramandare le storie dei martiri dell’eccidio”, promosso dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e che vede la collaborazione dell’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa del Ministero di Via XX Settembre insieme all’Associazione Nazionale Famiglie Italiani Martiri, e di Rai Radio e Rai Radio Kids come media partners.

Sabatini: “Anniversario importante”

Nel corso degli incontri presso le scuole gli studenti e le studentesse di ogni età di tutta la regione Lazio hanno avuto la possibilità di incontrare direttamente, sentire le storie e confrontarsi con gli esperti, gli storici, nonché con i testimoni, seppure indiretti, di una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità cittadina e nazionale.

“La violenza che ha colpito Roma con la Strage è un evento talmente tragico e fondante l’identità stessa della Capitale che la sua memoria, come esercizio di coscienza civile, in particolare in un anniversario così importante, non poteva non coinvolgere i nostri ragazzi che hanno dimostrato un’attenzione e un approccio critico che deve essere di esempio soprattutto per noi adulti”; queste le parole della Direttrice Generale dell’Ufficio Scolastico, Anna Paola Sabatini.

Il progetto che ha ottenuto anche il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Anniversari nazionali vedrà i vincitori delle categorie Junior e Senior partecipare alla Cerimonia commemorativa dell’Eccidio che si terrà il 22 marzo al Mausoleo in Via Ardeatina alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre i più piccoli della categoria Kids potranno seguire presso la Sala A di Via Asiago uno spettacolo dal vivo loro dedicato.

La premiazione degli studenti

La premiazione degli studenti avverrà il 18 marzo presso la sala conferenze dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in un momento che vedrà la partecipazione di tutti i partners dell’iniziativa e che sarà arricchito dalla lectio magistralis del prof. Luciano Zani membro della Struttura di Missione per gli anniversari nazionali di Palazzo Chigi e docente ordinario di Storia contemporanea presso l’Università La Sapienza.

In previsione della premiazione la giuria che attribuirà il premio al miglior lavoro per ciascuna categoria del concorso, ovvero quella Kids (scuole primarie), quella Junior (scuole secondarie di primo grado) e quella Senior (scuole secondarie di secondo grado), è così composta: Anna Paola Sabatini (Direttore Generale USR Lazio), Colonnello Francesco Sardone (UTCMD), Sottotenente Paolo Formiconi (UTCMD), dott. Marco Trasciani (Segretario Generale ANFIM), dott.ssa Antonella Cassisi (Referente Settore Educazione Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO), dott.ssa Marianna D’Ovidio, dott. Francesco Bovicelli, dott.ssa Consuelo Rosato, luogotenente dei Carabinieri Alessandro Ciotola (USR Lazio).