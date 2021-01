DSGA, quale stipendio? La retribuzione da inizio carriera

Nell’organigramma di un’istituzione scolastica, dopo il Dirigente Scolastico troviamo il D.S.G.A., il Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il D.S.G.A. è a capo del personale A.T.A. e rientra nell’area D di questo personale della scuola.

Svolge un lavoro di tipo amministrativo, contabile e direttivo. Spetta al D.S.G.A., nel rispetto delle direttive del D.S., attribuire al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e, quando è necessario, prestazioni eccedenti l’orario di servizio settimanale (36 ore).



L’orario di servizio settimanale del D.S.G.A. è di 36 ore settimanali. Il suo stipendio parte, ad inizio carriera, da 1916 euro lordi al mese, 22.994 euro all’anno. La retribuzione del D.S.G.A., come per tutto il personale Docente e A.T.A., viene individuata dal C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca. In base a tale contratto viene individuato lo stipendio tabellare lordo (cosiddetta retribuzione di base) che viene aggiornato in base ai rinnovi contrattuali e ad incrementi mensili delle retribuzioni tabellari.



Si ricorda che l’ultimo contratto di lavoro è del 19/4/2018 ed è scaduto il 31/12/2018, il CCNL dovrebbe essere rinnovato entro il 2021. Ovviamente, come per tutti i lavoratori, la retribuzione del D.S.G.A. varia in base all’anzianità di servizio.

Per conoscere lo stipendio del D.S.G.A. e soddisfare le domande che arrivano in redazione da parte dei nostri lettori su tale argomento, basta dividere l’importo annuo per 12, si ricava così lo stipendio lordo mensile; per il netto, ai fini di un calcolo comunque approssimativo, bisogna togliere il 30%-35%, all’inizio della carriera il 27%.



La Tabella allegata al Contratto del 19/4/2018 contiene la retribuzione del D.S.G.A. in base all’anzianità di servizio e i compensi sia annuali che mensili. Per il D.S.G.A. si parte da uno stipendio lordo di 1916 euro per arrivare dopo 35 anni di servizio a 2992,53 euro sempre al lordo.

Sulla retribuzione dei D.S.G.A. influiscono anche le dimensioni dell’istituzione scolastica in cui presta servizio, infatti i D.S.G.A. hanno un’indennità di direzione in rapporto alla dimensione e alla complessità della scuola.



In conclusione e per rispondere in modo diretto a una domanda che c’è stata posta da diversi lettori, lo stipendio netto di un Direttore dei servizi generali e amministrativi può variare tra i 1400 euro iniziali ai 2300, questa retribuzione però è di chi presta servizio in una scuola di grande dimensioni e ha maturato molti anni di servizio.

