Dungeons & Dragons a scuola? L’attore Chris Pine: “permette di imparare il gioco di squadra”

Dal 30 marzo al cinema è possibile vedere uno dei film più attesi dell’anno: Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri. Si tratta di una trasposizione cinematografica del celebre gioco da tavola e reboot della nota saga cinematografica. Riuscire a portarlo sul grande schermo è stata una scommessa. Infatti, come ha affermato uno degli attori protagonisti, Hugh Grant, “temo il giudizio dei giocatori esperti”. Chi invece pensa che sia un gioco molto importante da far conoscere a tutti è l’altro attore del film, Chris Pine che, come riporta Coming Soon, lo ha persino consigliato a scuola.

L’attore ha dichiarato: “Per me è stata una specie di rivelazione. Mio padre ha 82 anni, mia madre 76, io non conoscevo questo gioco e neppure mia sorella. Ma tempo 15 minuti abbiamo iniziato a divertirci come mai prima. Che sia geek o nerd o come si voglia chiamare, penso che Dungeons & Dragons sia importante da conoscere e dovrebbero giocarci anche a scuola, perché insegna immediatamente la cooperazione e stimola l’immaginazione. È gioioso e ricco di improvvisazione. Nel giro di pochi minuti, tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda. Non discuti su quanto tu sia cool, ma piuttosto sull’opportunità di scavalcare un masso per uccidere il drago”.

Secondo Chris Pine il gioco potrebbe essere un’attività interessante da incorporare a scuola o nel doposcuola: “Questo gioco da tavolo permette di imparare il gioco di squadra perché prevede cooperazione: bisogna lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo comune, come anche mostrato nel film. In più questo gioco non ha età e stimola la propria immaginazione con sfide creative e permette di ragionare fuori dagli schemi per risolvere i problemi. E, da non sottovalutare, è un gioco divertente da fare in compagnia”.

Il gioco e il cast del film

I giocatori si ritrovano intorno a un tavolo e grazie a un narratore, il dungeon master, e il lancio di dadi iniziano la loro avventura. Ogni personaggio scelto (ladri, maghi, elfi, guerrieri, stregoni, druidi…) ha delle caratteristiche specifiche e poteri speciali che potrà utilizzare ogni volta che che ne sarà l’occasione. Ciascuna partita può portare in luoghi magici e incantati, e soprattutto ogni storia ha risvolti inaspettati. Se un gruppo di giocatori si riunisce più volte può completare una serie di avventure che fanno parte di una campagna.

Sono quattro finora i film realizzati sul gioco: Dungeons & Dragons – Che il gioco abbia inizio (2000) di Courtney Solomon; Dungeons & Dragons 2: Wrath of the Dragon God (2005) e Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness (2012), entrambi diretti da Gerry Lively; e infine Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (2023) di Jonathan Goldstein e John Francis Daley, in una versione diversa e nuova rispetto alle precedenti.

Tra gli altri interpreti, oltre a Hugh Grant e Chris Pine, troviamo Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Jason Wong, Daisy Head, Sophia Eleni, Bryan Larkin, Kenneth Collard.