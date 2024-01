È facile far leggere i ragazzi se sai come farlo

Far leggere le ragazze e i ragazzi di oggi, presentare loro dei libri che possano coinvolgerli, affascinarli, incuriosirli, aiutarli a comprendere una realtà sempre più complessa, ma soprattutto divertirli. Questo l’obbiettivo che si è dato il progetto Il Libraio Scuola, una nuova sezione all’interno del sito Illibraio.it, dal 2014 punto di riferimento on line per il mondo del libro e dell’editoria, e ora anche uno spazio aperto di confronto e interazione con il mondo della scuola. La sezione, già ricca di un archivio di articoli sul tema, da quest’anno ospita interventi esclusivi sui temi dell’educazione e della promozione della lettura, oltre a una newsletter dedicata, che nel corso dell’anno scolastico accompagnerà gli iscritti con proposte, consigli e curiosità.

A questo si aggiunge una guida digitale alla lettura, rivolta a insegnanti, genitori, bibliotecari, educatori e a chiunque interagisca con le studentesse e gli studenti della scuola secondaria superiore e scaricabile gratuitamente qui.

Si tratta di Leggere il mondo e presenta oltre 50 libri, organizzati in percorsi di lettura chiamati Incontri. Ecco quelli di questo primo numero: Incontro con il passato e le terre lontane; Incontro con l’amore e le sue declinazioni; Incontro con sé stessi e con gli altri; Incontro con donne che hanno fatto e fanno la Storia; Incontro con la natura; Incontro con il pensiero e le grandi domande.

Tra i libri ci sono romanzi, saggi e poesie, perché ognuno possa trovare il libro capace di conquistarlo. Perché, come ha dichiarato Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del Gruppo editoriale Mauri Spagnol e direttore della rivista Il Libraio: “Non c’è compito più gratificante di mettere nelle mani di una ragazza o di un ragazzo il libro giusto, che sia un invito al libro successivo”.

Italo Calvino nel suo indimenticabile Se una notte d’inverno un viaggiatore ha scritto: «Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà»: è questo lo spirito che permea Leggere il mondo. Un libro è una scoperta, un’avventura, come una scoperta e un’avventura è l’adolescenza.

I libri sono presentati con informazioni sul contenuto e sugli autori, parole chiave e spunti didattici per avviare il lavoro in classe. Uno o più testi per ogni sezione presentano anche una scheda di esperienza didattica. I suggerimenti didattici vogliono essere uno spunto e un suggerimento per il docente, che sicuramente saprà indirizzare al meglio i propri studenti, proponendo la giusta chiave di lettura. La guida è completata da una sezione conclusiva – Incontro con le letture d’autore – in cui alcune autrici e autori che lavorano anche nella scuola raccontano il classico della letteratura che li ha conquistati durante gli anni della scuola superiore. Tra questi, Stefania Auci, Barbara Bellomo, Enrico Galiano, Matteo Saudino e Mariapia Veladiano.

