È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici: “La scuola peserà ma la cultura è libertà. Lo dico sempre e me lo tatuerò con mia figlia”

La conduttrice Antonella Clerici, volto della trasmissione di grande successo di Rai1 “È sempre mezzogiorno“, ha fatto i suoi auguri di buon anno scolastico ai suoi spettatori, ripetendo ancora una volta quello che per lei è un vero e proprio mantra.

“Ricorderete questi anni come i migliori della vostra vita”

Ecco le sue parole: “La cultura è libertà, lo dico soprattutto alle donne e a mia figlia lo sa, è il suo mantra. Mi ha detto di tatuarcelo insieme un giorno e le ho detto sì”, ha esordito.

“La scuola adesso vi peserà tantissimo, ma poi ricorderete questi anni come i migliori della vostra vita. Buona scuola a tutti e buon inizio dell’anno scolastico”, ha concluso.

“Studiare non è un optional”

In effetti Clerici ha spesso parlato di scuola. “Sulla scuola con mia figlia intervengo molto. Sono molto rigida, lei lo sa. Il mio mantra è ‘la cultura è libertà’. Questo è vero soprattutto per una donna. Non ti potranno mai prendere in giro se tu culturalmente sei preparata a tutto, se non sbagli i verbi quando parli, se sai leggere un contratto. Studiare non è un optional. Dico a mia figlia che ha quello a cui pensare e deve farlo bene”, queste le sue parole pronunciate nel corso di una puntata del podcast “Mamma dilettante”.

Poi la conduttrice ha parlato di alcuni episodi di bullismo che hanno colpito sua figlia: “Quando ha iniziato le scuole medie, io credo che mia figlia sia stata vittima di bullismo. Proprio perché era mia figlia qualcuno glielo faceva pesare additandola come figlia di. Qualcuno le ha detto: ‘Tu parli, ma sei la figlia di’. Lei all’inizio ha incassato, perché ho visto che un po’ ci ha sofferto. Ma poi è riuscita a ribaltare la situazione. Alla fine della terza media ho visto che chi prima la denigrava poi era dalla sua parte. Maelle è stata brava e intelligente a gestire quella situazione”.