eCampus 30 Cfu abilitazione, riattivati i percorsi abilitanti: iscrizioni entro il 5 aprile, ecco chi può partecipare

I percorsi abilitanti da 30 CFU, molto attesi da tanti docenti di ruolo che aspirano a prendere l’abilitazione per un’altra classe di concorso e successivamente utilizzarla ai fini del passaggio di ruolo o di cattedra, sono finalmente partiti.

Dove conseguire i 30 Cfu art. 13 del DPCM 4 agosto 2023?

All’articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023, che regola l’avvio dei percorsi abilitanti, si parla delle categorie che potranno conseguire solo 30 Cfu per abilitarsi: si tratta di coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e di coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e vogliono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione di riferimento.

I percorsi abilitanti da 30 Cfu attivati a eCampus in collaborazione con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, in collaborazione con l’ateneo eCampus, permette di iscriversi ai percorsi di abilitazione da 30 Cfu art. 13 in partenza dal prossimo 13 aprile 2024.

LA SCADENZA PER LE ISCRIZIONI È FISSATA AL 5 APRILE 2024

IL BANDO DI ATTIVAZIONE PERCORSI DA 30 CFU (ART.13) eCAMPUS

Chi può partecipare? I requisiti

Possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione o di specializzazione sul sostegno

Possesso del titolo di studio e di tutti i requisiti necessari ad accedere alla classe di concorso

Titoli esteri

Titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto abilitante all’insegnamento con apposito decreto del MUR.

Titolo accademico conseguito all’estero per il quale è stata presentata la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione.

Percorso didattico

Il piano di studi prevede un totale di 30 CFU su argomenti appartenenti alle metodologie e tecnologie didattiche della classe di concorso.

Modalità di erogazione e frequenza

Le lezioni saranno previste unicamente in modalità sincrona online e saranno svolte su piattaforma dedicata con controllo di frequenza ed accessi. Come previsto dall’art. 7 comma 7 del DPCM del 4 agosto 2023 per accedere alla prova finale sarà necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70%.

Prova finale

Alla fine del percorso è prevista una prova finale in presenza presieduta da una commissione di docenti composta da quattro membri di cui due docenti dell’Ateneo, un componente designato dall’USR e da un componente esterno esperto di formazione.

La prova finale è composta da una parte scritta riguardante progettazione didattica mediante anche tecnologie multimediali ed una lezione simulata della durata massima di 45 minuti.

Riconoscimento CFU

Non sono previsti i riconoscimenti crediti per questo percorso, ma solo modulazione offerta formativa.

Classi di concorso