Edmodo, la piattaforma gratuita per la didattica a distanza

Edmodo è una piattaforma on-line gratuita che permette, con estrema semplicità, la realizzazione di una didattica in e-learning, con esso è possibile creare e gestire in modo semplice comunità di apprendimento e sviluppare contesti didattici molto simili a quelli in presenza, risulta particolarmente efficace in una didattica realizzata con metodologia blended.

Didattica a distanza, la piattaforma è importante

In questa fase in cui le attività didattiche sono sospese da oltre un mese in alcune aree del Paese e da quasi un mese in tutto il resto di Italia, le scuole si sono dovute attrezzare per attivare, come disposto dal DPCM del 4 marzo 2020, per garantire la didattica a distanza ai propri studenti.

Edmodo è, come abbiamo già scritto, una piattaforma per praticare la didattica a distanza e consente di creare le classi virtuali. Tra le varie piattaforme per la didattica e-learning, Edmodo tra le piattaforme digitali che si sta maggiormente diffondendo nelle scuole in quanto permette di tenere in contatto studenti e relativi insegnanti, ma anche gli insegnanti fra loro, creando una comunità di docenti che condividono buone pratiche e materiali didattici. Edmodo può essere usato quindi come ambiente di apprendimento online ma anche come ambiente di collaborazione fra colleghi e per la comunicazione con le famiglie e per potere organizzare attività collegiali a distanza.