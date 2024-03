Edoardo Galli, ritrovato il ragazzo scomparso mentre andava a scuola: stava tornando dai genitori

È stato ritrovato questa mattina, 29 marzo, nell’area della stazione centrale di Milano il sedicenne Edoardo Galli, sparito giovedì 21 marzo da Colico, nel Lecchese. Il giovane è stato individuato dagli agenti della Polfer. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Il ragazzo si trovava all’interno dell’area della stazione. È stato riconosciuto intorno alle 7.40 di venerdì 28 marzo da una donna che lo ha visto vicino ad una biglietteria automatica. La passeggera ha confrontato l’immagine diffusa in questi giorni sui social e dalla stampa, poi ha chiamato una addetto delle ferrovie che si trovava lì vicino.

Il ragazzo sta bene

A quel punto due agenti della polizia ferroviaria di Milano si sono avvicinati al giovane che ha subito ammesso di essere Edoardo Galli. Secondo le prime informazioni il sedicenne aveva appena acquistato un biglietto per ritornare in treno a casa a Colico dai genitori.

Le sue condizioni di salute sono buone. Secondo gli inquirenti il giovane stava quindi tornando a casa ma non avrebbe trascorso gli ultimi giorni a Milano, dove invece è rientrato solo per prendere il treno e ritornare dai genitori. I carabinieri di Lecco e la Procura stanno facendo verifiche sui luoghi in cui Edoardo Galli ha trascorso l’ultima settimana e sulle persone che potrebbero avergli dato ospitalità. Il ragazzo sta già rientrando a casa dei familiari.

La ricostruzione degli eventi

Edoardo Galli è scomparso il 21 marzo, dopo essere uscito per andare a scuola, ma al liceo scientifico della provincia di Sondrio in cui studia non è mai arrivato.

Ai genitori aveva raccontato di avere un impegno nel pomeriggio. Quando il padre, non vedendolo rientrare in serata e non riuscendo a contattarlo (il telefono risulta spento), ha lanciato l’allarme, era già lontano. Le ultime ricerche sul computer prima di scomparire nel nulla per trovare informazioni riguardano la sopravvivenza in montagna senza cibo e acqua.

I carabinieri hanno cercato di ricostruire i suoi spostamenti: Edoardo si sarebbe allontanato dopo aver preso di nascosto da casa un sacco a pelo. Tra le ultime ricerche sul suo computer, informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e acqua, ma anche notizie sulla guerra in Ucraina. La madre è russa e il ragazzo ha il doppio passaporto, le indagini si sono concentrate anche sulla possibilità che stesse cercando di raggiungere la Russia.