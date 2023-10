Educazione alla sostenibilità, alunni ripuliscono parco giochi. La ds: “L’amore per l’ambiente si impara da piccoli”

Alunni in campo per l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale “Puliamo il mondo”, promossa da Legambiente con l’Istituto Comprensivo Castellabate, l’Ente Parco nazionale del Cilento, il Comune di Perdifumo. Venerdì 13 ottobre 2023 i bambini della Scuola Primaria ed i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado di Perdifumo, in Campania, accompagnati dai docenti e da personale del Comune, ripuliranno il parco giochi di piazza Europa, vicino alla sede della scuola.

Questo appuntamento segue quello già realizzato lo scorso 6 e 7 ottobre a Santa Maria e San Marco di Castellabate con gli alunni dell’IC Castellabate protagonisti delle attività svolte sul sentiero naturalistico La Grotta, sulla spiaggia di Marina Piccola e nell’area delle giostrine di Villa Matarazzo.

“Ottima occasione di apprendimento”

“Viviamo in un territorio bellissimo e prezioso dal punto di vista naturalistico e storico-artistico, ma anche fragile e bisognoso di tutela – spiega la dirigente scolastica Gina Amoriello – L’amore per l’ambiente si impara fin da piccoli, partendo da semplici gesti che hanno però un grande valore educativo: impegnarsi in prima persona per pulire il nostro territorio significa assumersi la responsabilità di lavorare concretamente per un mondo più civile e libero dal degrado. Questa manifestazione rappresenta un’ottima occasione di apprendimento, fa comprendere gli effetti dannosi dei rifiuti e della plastica sui diversi ecosistemi e incentiva comportamenti responsabili nei confronti degli habitat terrestri e marini, per preservarne la biodiversità. Ringrazio i promotori e quanti hanno reso possibile l’iniziativa”.