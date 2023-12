Educazione alle relazioni: il progetto nazionale sarà coordinato da Paola Concia, Paola Zerman e suor Anna Monia Alfieri

Sarà Anna Paola Concia, già deputata del PD fra il 2008 e il 2013, a coordinare il gruppo di lavoro sul tema della “educazione alle relazioni” che il ministro Valditara ha deciso di avviare.

La scelta sta facendo discutere non poco sia per la collocazione politica della Concia sia per la dichiarata appartenenza alla comunità LGBT.

La stessa ex parlamentare, che dal 2019 è anche coordinatrice del comitato organizzatore di Didacta Italia, ha dichiarato che con Valditara c’è un’ottima intesa e anche il Ministro ha parlato di “affiatamento”.

A collaborare al progetto sono state chiamate anche Suor Anna Monia Alfieri, molto nota per le sue battaglie a favore della scuola paritaria, e Paola Zerman, giornalista pubblicista e Avvocato dello Stato.

Il “trio” di esperte dovrà predisporre un piano di interventi da realizzare nelle scuole e avrà a disposizione un budget di 15 milioni di euro.