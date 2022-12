Educazione Civica, come insegnare la sostenibilità in sintonia con gli obiettivi del Piano Rigenerazione Scuola

Educazione Civica, come insegnare la sostenibilità in sintonia con gli obiettivi del...

RiGenerazione Scuola è il Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell’attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti dall’insegnamento dell’Educazione Civica. VAI AL CORSO

L’insegnamento trasversale di Educazione Civica, introdotto dalla legge 92/2019 per il triennio 2020-2023, è giunto al suo terzo anno di sperimentazione e man mano, dopo alcune perplessità sulle modalità di gestione all’interno del curricolo di istituto, è stato sempre più valorizzato dai docenti del primo e del secondo ciclo. Il Piano Rigenerazione Scuola valorizza i tre nodi concettuali di tale insegnamento riguardanti la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

Verso le professioni green

Particolare rilievo all’interno del Piano Ministeriale è dato allo sviluppo sostenibile allo scopo di fronteggiare i problemi della crisi climatica e della salvaguardia del pianeta. Il Piano sottolinea l’urgenza da parte della scuola di educare le nuove generazioni ad abitare il mondo in modo nuovo e sostenibile e di renderle protagoniste del cambiamento.

Secondo il Piano Rigenerazione, infatti, bisogna superare il concetto di resilienza di adattarci o di resistere ai cambiamenti climatici e bisogna incominciare a guardare e ad abitare il nostro pianeta in un modo nuovo, nella consapevolezza che lo sviluppo è sostenibile soltanto se risponde ai bisogni delle generazioni presenti, senza, però, compromettere le generazioni che verranno.

Il Piano intende valorizzare la cultura della sostenibilità e l’orientamento verso le professioni green, ma anche implementare e rendere strutturali progetti e attività già esistenti nelle scuole nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica, in modo da offrire un’ampia gamma di strumenti e di risorse da utilizzare per sviluppare la progettualità sui temi legati allo sviluppo sostenibile.

Con l’articolo 10 del D. Lgs196/2021 il Piano Rigenerazione Scuola entra a far parte dell’offerta formativa delle scuole, che, pertanto, potranno inserire, fino all’inizio della data delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 le attività relative ai temi della transizione ecologica e culturale collegandole ai quattro pilastri: Rigenerazione dei saperi, dei comportamenti, delle opportunità, delle infrastrutture.

Didattica e sostenibilità

Lo sviluppo sostenibile non è una disciplina che si aggiunge al curricolo, ma si inserisce in esso come apprendimento trasversale, in quanto l’educazione alla sostenibilità deve focalizzare i valori incentrati sullo sviluppo sostenibile, insieme alle conoscenze, che sono certamente ineludibili. Lo scopo, infatti, è quello di fare acquisire agli studenti una consapevolezza sempre crescente di se stessi in relazione allo sviluppo sostenibile e di dotarli degli strumenti necessari per renderli capaci di cercare risposte concrete nella propria vita.

È necessario, quindi, utilizzare metodologie didattiche innovative e materiali multimediali, prevedere attività interattive, e non solo nelle aule scolastiche, ma in luoghi aperti e in strutture presenti nel territorio, creando una sinergia virtuosa tra scuole e tra scuola e territorio.

Inoltre è importante porre attenzione al contesto locale perché un’attenzione particolare riservata alle problematiche locali risulta utile a comprendere anche le questioni globali.

Da sottolineare, infine, la corresponsabilità educativa tra scuola e genitori, un’alleanza preziosa che, nel rispetto doveroso dei singoli ruoli, concepisce la scuola come una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica (Dlgs 297/94, art. 3).

