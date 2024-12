Educazione Civica e Orientamento, un’attività formativa che La Tecnica della Scuola ha ideato per numerosi studenti. “Paura del futuro?”

Da qualche anno La Tecnica della Scuola ha ideato percorsi di educazione civica molto interessanti, che vengono trattati, da esperti del settore, in diretta con in collegamento alcune scuole. Lunedì 2 dicembre, alle ore 11, il tema della lezione trattato, è stato il seguente: “ Paura del futuro? Come affrontare il presente costruendo il proprio progetto di vita”. Tra le scuole che hanno partecipato con collegamento Live, c’è stato il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, oltre al Istituto d’Istruzione Superiore di Guidonia sezione turistica e Liceo Scientifico. Particolarmente interessante l’argomento trattato da esperti come il prof. Simone Giusti, docente all’Università di Siena, uno dei padri dell’orientamento narrativo e la dirigente scolastica Paola Brunello che da anni lavora sul tema orientamento e cittadinanza.

La paura del futuro e il senso dell’Educazione civica

Il Sole24 ore, commentando una ricerca dell’Istat, così questa estate titolava un suo articolo: “Un ragazzo e una ragazza su tre dichiara di aver paura del futuro e il 34% di loro, una volta grandi, vorrebbero vivere all’estero“. E così continuava: “Questo è lo scenario che si delinea nell’ultimo rapporto dell’Istituto di statistica italiano, l’Istat, che ha indagato su bisogni, aspirazioni e necessità dei giovani italiani aventi dagli 11 ai 19 anni”. Come affrontare il presente costruendo il proprio progetto di vita? È a questo tema che è stata dedicata la terza lezione di Educazione Civica in diretta de La Tecnica della Scuola. Ne hanno discusso l’ex dirigente scolastico Aluisi Tosolini con Simone Giusti docente all’Università di Siena e tra i padri, dell’orientamento narrativo, e Paola Brunello, dirigente scolastica e psicologa, che da decenni lavora sul tema dell’orientamento come progetto di vita e di cittadinanza.

Partecipazione attiva degli studenti

Il collegamento in diretta con le scuole, ha consentito agli studenti di interagire direttamente con il prof. Simone Giusti, con il prof. Aluisi Tosolini e con la prof.ssa Paola Brunello. In particolare nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, hanno partecipato alla interessante lezione di educazione civica e orientamento, assistiti dalle referenti all’educazione civica professoresse Federica Orsini e Loredana Malaspina, gli studenti delle classi 3C, 3D, 4C, 5F, 5A, 5B, che hanno avuto l’opportunità di interagire ponendo direttamente le domande agli esperti presenti in trasmissione. Le risposte degli esperti sono state orientate soprattutto al superamento della “paura del futuro”, esortando gli studenti alla costruzione ed elaborazione di un progetto di vita improntato ai valori della convivenza democratica e ai diritti doveri, per la costruzione di un mondo equo e giusto per tutti in cui ognuno e tutti possano realizzarsi pienamente, partendo proprio dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica. Particolare importanza sulle competenze da acquisire oggi, per affrontare con serenità il lavoro del futuro, è stata concetrata sulla passione che i ragazzi rivolgono alle relazioni interne alle classi, sulla capacità nello svolgere un’attività didattica in gruppo, ma anche sull’autocontrollo e gestione consapevole del tempo per risolvere situazioni problematiche. Acquisire certe competenze durante le attività scolastiche, garantisce maggiore tranquillità per i giovani per affrontare il futuro con assoluta sicurezza e per vincere le sfide della vita.

La partecipazione a questo tipo di attività didattica è stata molto apprezzata dagli studenti dell’IIS di Guidonia e del Liceo Scientifico della città dello Stretto.