Educazione civica, ecco i concorsi per l’a.s. 2021/22 in collaborazione con Senato e Camera dei deputati

Educazione civica, ecco i concorsi per l’a.s. 2021/22 in collaborazione con Senato...

Anche per l’a.s. 2021/22 il Ministero dell’Istruzione propone alcuni progetti e concorsi in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

Sulla piattaforma www.cittadinanzacostituzione.it è disponibile la nuova offerta formativa, realizzata in collaborazione con il Parlamento, riservata alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione.

Sono diversi i percorsi disponibili; li riepiloghiamo di seguito:

Concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola

Rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, il concorso invita gli studenti a presentare un elaborato in formato digitale volto ad approfondire e illustrare il significato e il valore di uno o più princìpi della

Costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza.

Termine per le iscrizioni: 26 ottobre 2021.

Progetto “Un giorno in Senato”

Rivolto alle classi del terzo e quarto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, il progetto permette ai ragazzi di entrare in contatto con i meccanismi del procedimento legislativo nelle sue diverse fasi, dalla presentazione di un disegno di legge alla sua approvazione.

Termine per le iscrizioni: 17 novembre 2021.

Concorso “Senato&Ambiente”

Rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, si propone di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, di incoraggiarli a verificarne l’attuazione nel proprio territorio e a formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto. Il concorso, che si inscrive nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Termine per le iscrizioni: 3 novembre 2021.

Progetto “Giornata di formazione a Montecitorio”

Rivolto alle classi dell’ultimo biennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ha l’obiettivo di far vivere direttamente agli studenti l’esperienza di due giornate di lavoro alla Camera dei deputati.

Termine per le iscrizioni: 26 novembre 2021.

Concorso “Testimoni dei Diritti”

Rivolto alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado e realizzato, si propone di far riflettere i ragazzi sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e di far cogliere loro l’importanza dei valori in essa affermati.

Termine per le iscrizioni: 10 novembre 2021.

Progetto “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia”

Rivolto alle classi quinte delle scuole primarie e alle tre classi delle scuole secondarie di primo grado, invita gli studenti a produrre un elaborato originale volto a descrivere il concetto di democrazia e di attività parlamentare alla luce delle norme costituzionali.

Termine per le iscrizioni: 12 gennaio 2022.

Progetto “Vorrei una legge che…”

Rivolto alle classi quinte delle scuole primarie, il progetto si propone di far cogliere agli studenti più giovani l’importanza delle leggi e del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico.

Termine per le iscrizioni: 26 gennaio 2022.