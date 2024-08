Educazione civica: in arrivo le nuove Linee Guida, verrà valorizzata l’identità italiana

Poche ore fa il Ministro Valditara ha confermato che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, entreranno in vigore le Nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica.

Queste linee guida sostituiranno quelle precedenti, introducendo nuovi contenuti e ridefinendo gli obiettivi di apprendimento a livello nazionale. Il documento è già stato inviato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per il prescritto parere non vincolante.

“Coerentemente con il nostro dettato costituzionale, le Nuove Linee Guida promuovono l’educazione al rispetto della persona umana e dei suoi diritti fondamentali”, ha dichiarato Valditara. Le linee guida valorizzano principi come la responsabilità individuale, la solidarietà, e la consapevolezza di appartenere a una comunità nazionale, sottolineando l’importanza del lavoro e dell’iniziativa privata per la crescita economica e il benessere sociale, nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita.

Principali novità delle nuove Linee Guida