Educazione civica: ottima l’impostazione voluta da Valditara

il recupero dell’educazione civica e la sua riproposizione come materia con una sua identità propria slegata dalla storia (come invece era una volta) è una delle buone iniziative del ministro Valditara, il cui operato io approvo in pieno. Sì, dico-ripeto-sottolineo che approvo e stimo Giuseppe Valditara, anche se – per ovvi motivi – non lo invidio!

suggerirei però di estendere il raggio d’azione della materia in oggetto e ribattezzarla “educazione civica e alla vita”. E per vita intendo quella fuori dalle mura scolastiche, nella misura in cui la scuola può teoricamente insegnarla. Così si rimedierebbe forse all’eccessivo buonismo che impera in alcune istituti d’istruzione, dove si applica massicciamente la politica della seconda opportunità, del recupero a tutti i costi, della minimizzazione degli errori e dei risultati negativi.

Questo perché, una volta usciti dall’ambiente edulcorato dell’aula ed entrati nell’ambiente molto meno fiabesco della vita si scopre – a proprie spese, spese a volte molto ingenti! – che la vita in tanti casi non concede seconde opportunità né recuperi e che c’è un premio solo per i risultati positivi.

E non è meglio arrivare già almeno un po’ preparati?

Daniele Orla