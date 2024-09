Educazione civica: un concorso per ricordare Rocco Chinnici

La Sezione UCIIM di Varese, intitolata ai giudici “Paolo Borsellini e Rocco Chinnici”, impegnata attivamente nella promozione dell’Educazione civica, con un focus particolare alla cultura della legalità per la costruzione di una cittadinanza consapevole e responsabile, ha promosso un concorso nazionale per le scuole, assegnando il “Premio Rocco Chinnici”.

Il concorso, aperto a tutte le scuole, di ogni ordine e grado, offre l’opportunità di realizzare progetti creativi e didattici, stimolando gli studenti ad esprimere un convinto impegno per la costruzione di una società migliore, più giusta e inclusiva, diffondendo la cultura della legalità, seguendo la testimonianza del magistrato siciliano Rocco Chinnici, il quale ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta contro la mafia, avendo istituito il primo pool antimafia per affrontare in modo organico e strategico la criminalità organizzata.

La sua eredità e la promozione dei valori della giustizia è ancora viva nel lavoro di molti magistrati, attivisti e cittadini, che si battono per un’Italia libera dal malaffare.

Gli studenti di ogni ordine e grado sono invitati a realizzare disegni, poesie sui temi del rispetto e la solidarietà; saggi brevi e video, sul tema della legalità oggi tra i ragazzi; articoli e ricerche sulla figura di Rocco Chinnici, e sul legame tra lo sviluppo economico e la legalità.

La consegna dei lavori è prevista entro il 31 gennaio 2025 e la premiazione avrà luogo presso il Palazzo Estense di Varese, con la partecipazione della figlia, On. Caterina Chinnici e la consegna del diploma di “Ambasciatore dell’Educazione Civica” ai docenti che si sono distinti nell’azione creativa e didattica di una disciplina trasversale e formativa del senso civico e di una cittadinanza attiva e responsabile.