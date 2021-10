Educazione finanziaria, ecco l’offerta formativa per l’a.s. 2021/2022

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato le proposte formative, per l’a.s. 2021/22, giunte da enti pubblici e privati riguardanti l’educazione finanziaria.

Alla nota 2349 del 20 ottobre 2021 sono allegati:

Schede progetti formativi a.s.2021/2022:

Scheda Banca d’Italia Scheda Agenzia delle entrate – riscossione Scheda Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (FEDUF) Scheda Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF) Politecnico Milano – Progetto EduFin Museo del Risparmio ANIA ANSPC

Inoltre, sul sito del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, è disponibile il documento “Le linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola”, uno strumento messo a disposizione di dirigenti scolastici e docenti per favorire l’inserimento dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nel piano dell’offerta formative.

Lo stesso Comitato ha anche licenziato un altro documento di supporto denominato “Indicazioni operative per l’insegnamento dell’educazione finanziaria” nel quale le competenze delineate nelle Linee guida sono distribuite nei diversi anni scolastici e sono associate agli insegnamenti già esistenti. Il documento in questione riporta anche l’indicazione delle risorse utilizzabili nelle attività didattiche con gli studenti.