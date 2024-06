Educazione finanziaria, ragazzi più bravi delle ragazze: differenze di genere evidenti, quali cause?

I ragazzi italiani sono più avvezzi alle questioni relative alla finanza e alla gestione dei soldi rispetto alle ragazze: questo quanto emerge dall’indagine internazionale OCSE PISA 2022 sulla Financial Literacy presentata oggi, 27 giugno.

In particolare, i quindicenni italiani superano le ragazze in financial literacy di 20 punti, un divario maggiore rispetto alla media OCSE di 5 punti. Le differenze di genere sono evidenti in tutte le aree geografiche e tipi di scuola, con i ragazzi che ottengono risultati migliori in generale e nei compiti più complessi.

Le differenze territoriali

Anche nelle diverse aree geografiche tendenzialmente i ragazzi vanno meglio delle ragazze, con una differenza di punteggio significativa nel Nord Ovest (25 punti), nel Nord Est (18 punti) e nel Sud (27 punti). Nel Nord Ovest e nel Sud, inoltre, una quota superiore di ragazzi raggiunge il livello più elevato della scala di literacy finanziaria (Livello 5).

Considerando la tipologia di istruzione, differenze significative nel punteggio medio in financial literacy a favore dei ragazzi si osservano nei Licei (40 punti) e negli Istituti Tecnici (20 punti). In questi tipi di scuola, i ragazzi sono anche in grado di risolvere compiti di complessità più elevata in misura maggiore delle ragazze. Tra il 2012 e il 2022 il divario di genere in Italia è aumentato da 8 a 20 punti: ciò è dovuto al fatto che il punteggio medio è migliorato in modo più marcato per i ragazzi.