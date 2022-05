Educazione sessuale, no di Sasso: “Temi delicati per bambini di 10 anni. Accusato di omofobia dalla sinistra”

Non si spegne la polemica sull’educazione sessuale a scuola. E dopo le diverse posizioni espresse dal mondo della scuola, il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso, che già si era mostrato contrario, rincara la dose in una nota.

”Ma come si puo’ pensare di parlare di aborto indotto, di coito, di piacere sessuale, di omosessualita’ o di transizione di genere in una quinta elementare? Sono temi delicati, che si possono affrontare, certo, ma non con bambini di 9-10 anni. Se mi oppongo a tutto questo, pero’, per PD, M5S, CGIL e sinistre varie merito di essere accusato di omofobia, di arretratezza, di non essere adeguato ai tempi”.

Ancora Sasso: ”Penso che questi temi, con bambini cosi’ piccoli, non debbano essere affrontati a scuola da psicologi o attivisti LGBT, ma debbano restare di pertinenza esclusiva delle famiglie. Giusto fornire informazioni sull’educazione sessuale, ma facciamo attenzione all’eta’ di chi ascolta e soprattutto evitiamo prevaricazioni: sono e saro’ sempre contrario alla propaganda di genere, alla promozione della fluidita’, alla cancellazione delle identita’ -continua la nota- Per fortuna la stragrande maggioranza dei nostri docenti agisce sempre entro i confini del buonsenso e del rispetto, soprattutto quando hanno a che fare con studenti delle elementari. Ma e’ mio dovere vigilare anche su un singolo caso affinche’ la deriva radical-progressista non danneggi ulteriormente la nostra comunita’ scolastica. Sono sottosegretario in un Governo di unita’ nazionale in cui trovano posto sensibilita’ e valori distinti e al ministero dell’Istruzione ho dall’altra parte l’alleanza PD-M5S: sono numericamente in minoranza, certo, ma so di non essere solo in questo percorso. Non mollo e sui bambini non faro’ mai passi indietro: Zan, Letta e Conte se ne facciano una ragione. Piuttosto rilancio con la promessa che quando l’anno prossimo ci sara’ un Governo di centrodestra mi faro’ promotore di un progetto di legge che chiarisca una volta per tutte i confini di determinate situazioni, senza lasciare spazio a interpretazioni ideologiche”.

favorevole o contrario all’educazione sessuale nelle scuole?