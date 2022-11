Eduscopio 2022, le classifiche dei migliori indirizzi delle scuole superiori nelle principali città

Nel rapporto Eduscopio redatto dalla Fondazione Agnelli vengono valutati i migliori indirizzi d’Italia in base a un criterio, il rendimento dei diplomati al primo anno di università (sia esami sostenuti che media dei voti) e anche in base al tasso di occupazione o alla coerenza fra studio e lavoro nel caso dei tecnici e dei professionali. Un ultimo indicatore è la percentuale di studenti diplomati senza essere mai stati bocciati, anche se secondo Eduscopio, gli studenti delle scuole dove ci sono meno bocciature, ottengono risultati migliori rispetto a dove si boccia di più.

Milano

Nella città meneghina al primo posto si conferma il liceo classico paritario Sacro Cuore, seguito dallo statale Giulio Casiraghi, al terzo posto l’Alexis Carrel (anch’esso paritario). Nell’hinterland trionfa il Banfi di Vimercate. Allo scientifico primato per il Leonardo Da Vinci mentre l’Istituto della Comunità Ebraica è il primo tra gli scientifici delle scienze applicate (l’Agnesi di Merate nell’hinterland). In testa ai linguistici c’è il Civico Manzoni, il San Carlo di Saronno per quanto riguarda l’hinterland. Per le Scienze Umane il Virgilio e il Greppi di Monticello. Tra i tecnici palma d’oro al Manzoni (Economico) e il Natta (Tecnologico). Il Viganò di Merate primo nel raggio di trenta chilometri mentre il Mundi e il Mattei hanno ottenuto maggiori sbocchi lavorativi, così come il Majorana di Cernusco sul Naviglio.

Roma

A Roma si conferma il primato per il Righi nello Scientifico mentre il Giulio Cesare supera il Visconti (balzato al quinto posto) nel Classico. Primi anche il Giordano Bruno nelle Scienze Umane e il Renzo Levi al Linguistico. Altri primati per il Di Vittorio-Lattanzio (Scientifico Scienze Applicate) e il Da Vinci (Scienze Umane opz. Economico-Sociale). Maggiori sbocchi universitari dal Bottardi (Tecnico Economico) e il Boaga (Tecnico Tecnologico) e lavorativi dal Croce-Aleramo (Economico) e dal Faraday (Tecnologico).

Altre città

A Torino conferma per il Galileo Ferraris di Torino allo Scientifico mentre il D’Azeglio scalza il Cavour al Classico.

A Bologna primato per il Galvani al Classico e Copernico allo Scientifico.

A Firenze conferme rispetto al 2021 per il Michelangiolo (Classico) e Machiavelli (Scientifico).

A Napoli Sannazaro ancora primo al Classico mentre il Mercalli balza in testa allo Scientifico.