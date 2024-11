Eduscopio 2024, per i Licei classici e scientifici della Calabria premia due istituti del cosentino. Presto sarà tempo di iscrizioni.

Di solito, poco tempo prima dell’avvio della fase dei giorni dedicati alle iscrizioni, escono i dati di Eduscopio che servono a trarre delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole delle varie Regioni e Province italiane. Per quanto riguarda Eduscopio 2024, in Calabria i migliori Licei classici e scientifici, sono entrambi nella provincia di Cosenza. Si tratta del Liceo Classico “Campanella” di Belvedere Maritmo e del Liceo Scientifico “Valentini” di Castrolibero.

Assegnato un FGA di 81,46 al Valentini di Castrolibero

Il Liceo Scientifico “Valentini” di Castrolibero rientra tra le scuole d’eccellenza. Una scuola all’avanguardia, realizzata secondo un’architettura moderna e armoniosa, i cui spazi confortevoli, offrono all’utenza la possibilità di poter usufruire di ciò che è necessario per raggiungere il successo formativo. Alla guida del prestigioso istituto è la professoressa Maria Gabriella Greco, che grazie al suo impegno, alla forte e crescente determinazione, è riuscita a dare un nuovo look al polo scolastico, con un’offerta formativa variegata, ammodernando ulteriormente gli spazi. Oggi, in vetta al podio, come migliore scuola del Sud, grazie alla lungimiranza, al costante lavoro della dirigente, nonché al proficuo impegno e professionalità del corpo docente. L’uso di una didattica innovativa con un approccio più pratico, coinvolgente, incentrato sullo studente rappresenta, dunque, la chiave del successo. Una didattica che incentiva l’interazione e la proattività di ciascun partecipante, e lo pone al centro del processo di studio. Tutto ciò, ha collocato, secondo Eduscopio 2024, il liceo “Valentini” in vetta alla classifica, con un punteggio di 81,46. Insomma, tanto ha collezionato, nella ricerca Eduscopio 2024, l’Istituto Valentini di Castrolibero. L’indice FGA, calcolato in base alla media voti e ai crediti acquisiti, dunque lo pone in cima alla classifica regionale.

L’istituto presenta diversi indirizzi di studio, la novità assoluta è data dal corso quadriennale, che consente traguardi importanti, tra cui la possibilità di accedere un anno prima all’Università, di anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro. È possibile, ancora, usufruire dei percorsi ITS, con specializzazioni disparate, facilmente spendibili in campo professionale. Il corso ordinario del Liceo Scientifico tradizionale fornisce una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; il Liceo con opzione Scienze applicate, che raccoglie l’eredità del liceo sperimentale, scientifico-tecnologico, consente di comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana, utilizzando gli strumenti informatici e riconoscendone la funzione nello sviluppo scientifico. Il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo volto all’approfondimento delle scienze motorie e sportive, all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e diritto. I percorsi dell’Istituto tecnico si articolano in un’area comune e in aree di indirizzo, economico e tecnologico. L’istituto data la sua posizione strategica è facilmente raggiungibile e ben collegato con i mezzi di trasporto.

Insomma, il “Valentini-Majorana” consta di vari percorsi di studio che consentono all’utenza di poter scegliere in base alle proprie esigenze e inclinazioni.