Elezioni 2022, Conte presenta il programma del M5S, per la scuola “adeguare gli stipendi degli insegnanti ai livelli europei”

Elezioni 2022, Conte presenta il programma del M5S, per la scuola “adeguare...

Dopo la pubblicazione dei vari programmi elettorali da parte di centro destra e sinistra, adesso è il turno del M5S e del suo presidente, Giuseppe Conte, che con un post su Facebook elenca tutti i punti della loro campagna elettorale.

“Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interessi dei cittadini. Con il programma con cui ci presentiamo alle elezioni del prossimo 25 settembre intendiamo proseguire su questa strada e portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. A finte alleanze, matrimoni di comodo e balletti abbiamo preferito la serietà. Per questo ci troverete schierati da un’altra parte: la parte giusta”. Queste le parole che anticipano il programma.

Per quanto riguarda la parte della scuola, dell’università e della ricerca, si legge che si vogliono aumentare i fondi e adeguare gli stipendi degli insegnanti ai livelli europei. Inoltre, si parla anche dell’aumento di psicologi e pedagogisti a scuola per fornire un sostegno a tutta la comunità scolastica.

Altro punto riguardante la scuola è l’introduzione di una scuola dei mestieri per valorizzare e recuperare la tradizione dell’artigianato italiano e la riduzione del numero chiuso per l’accesso alle università. Spazio nel programma anche per educazione sessuale e affettiva nelle scuole.

Per quanto riguarda il lavoro, si legge: “La parte delle lavoratrici e dei lavoratori sottopagati e precari, per cui vogliamo introdurre un salario minimo legale di 9 euro lordi l’ora e agevolare la sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato. La parte dei giovani sfruttati, che vogliamo aiutare a costruire un percorso di vita indipendente attraverso l’eliminazione di stage e tirocini gratuiti e la stabilizzazione degli sgravi per l’acquisto della prima casa. La parte delle donne, a cui vogliamo garantire un’effettiva parità salariale”.

E ancora: “la parte dei diritti, che vogliamo allargare attraverso il matrimonio egualitario, la legge contro l’omotransfobia e lo Ius scholae, per riconoscere la cittadinanza al minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso, qualora abbia completato regolarmente uno o più cicli di studi. La parte delle imprese, che vogliamo sostenere con il taglio del cuneo fiscale, l’eliminazione dell’IRAP e il potenziamento del Fondo di salvaguardia. La parte della salute, che vogliamo tutelare riformando il titolo V della Costituzione per riportarla alla gestione diretta dello Stato e aumentando le retribuzioni del personale sanitario”.

Il programma contiene anche, sul fronte ambientale, il no a impianti di rifiuti obsoleti e il sì al vuoto a rendere. Nel capitolo lavoro c’è la riduzione dell’orario lavoro a parità di salario e il rafforzamento del reddito di cittadinanza.

Il M5s propone anche l’estensione ai 16enni del diritto di voto, il limite dei due mandati esteso a tutti i partiti, limiti alla decretazione d’urgenza, legge sul conflitto di interessi e “stop ai cambi di casacca in Parlamento“.