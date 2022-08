Elezioni 2022, i programmi a confronto: da un lato meritocrazia e lotta al precariato, dall’altro aumento degli stipendi

Sono giornate molto dense per le varie forze politiche che stanno mettendo a punto il programma elettorale in attesa del 25 settembre. Dopo la dichiarazione di Enrico Letta (Pd) che ha promesso che “davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la scuola“ nel suo piano politico, la risposta del centro destra, formato dalla triade Berlusconi-Meloni-Salvini, non si è fatta attendere, con la pubblicazione del documento in 15 punti “Per l’Italia, Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra”.

Programma per la scuola: i punti a confronto

Programma scuola centrosinistra

Garantire agli insegnanti una formazione continua e riportare gli stipendi in linea con la media europea entro i prossimi cinque anni;

Scuola dell’Infanzia obbligatoria e gratuita;

Edilizia sostenibile, rendendo gli istituti sicuri anche sotto il profilo sanitario e tecnologicamente avanzati;

Garantire la gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti;

Attività extrascolastiche con l’istituzione di un Fondo nazionale per integrare il finanziamento regionale per i viaggi-studio, le gite scolastiche, il tempo libero e l’acquisto di attrezzature sportive e strumenti musicali;

Abbattere il gender dream gap, modificando il processo di orientamento nelle materie Stem incoraggiando le studentesse.

Programma scuola centrodestra

Rivedere in senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico

Eliminazione del precariato del personale docente, investimento nella formazione e aggiornamento degli insegnanti;

Ammodernamento, messa in sicurezza, nuove realizzazioni di edilizia scolastica e residenze universitarie;

Valorizzazione e promozione delle scuole tecniche professionali volte all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

Allineamento ai parametri europei degli investimenti nella ricerca;

Incentivare i corsi universitari per le professioni STEM;

Maggiore sostegno agli studenti meritevoli e incapienti;

Riconoscere la libertà di scelta educativa delle famiglie attraverso il buono scuola;

Favorire il rientro degli italiani altamente specializzati attualmente all’estero.

Per quanto riguarda il neonato terzo polo, composto dai partiti Azione e Italia viva, guidati rispettivamente da Carlo Calenda (che ha già detto di volere mandare tutti i 14enni al liceo) e Matteo Renzi, si attende nei prossimi giorni un programma con la linea da seguire anche sulla scuola.

La priorità dei partiti: da un lato la meritocrazia dei docenti e il precariato, dall’altro l’aumento degli stipendi

Osservando attentamente i due programmi, è possibile mettere a confronto le priorità che riguardano i docenti. Se il centrodestra punta alla meritocrazia e alla lotta al precariato del personale scolastico, i dem hanno intenzione di scardinare gli stipendi finora esistenti, promettendo un aumento (300 euro in più al mese) entro il termine della legislatura.