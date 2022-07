Elezioni 2022, Di Maio presenta “Insieme per il futuro” con gli ex M5s. Azzolina: al Governo col mondo della scuola non per la poltrona VIDEO

Elezioni 2022, Di Maio presenta “Insieme per il futuro” con gli ex...

Lunedì 1° agosto è il giorno del lancio di “Insieme per il futuro“, la nuova forza politica guidata da Luigi Di Maio e nella quale sono confluiti diversi “grillini” in rotta di collisione con le scelte del leader politico del M5s Giuseppe Conte. A seguire il ministro degli Esteri in questa nuova coraggiosa avventura è stata anche l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, considerata una “contiana” di ferro ma delusa dall’atteggiamento dispotico, a suo dire, di alcuni presidenti del M5s che sovrasterebbe anche l’ex premier.

Azzolina dichiara che alla presentazione del neonato partito politico “Insieme per il futuro“, ci sarà “con entusiasmo e convinzione”, perché si tratta di una “scommessa interessante di una giovane classe dirigente che sa quanto sia difficile e complesso governare questo Paese al di là delle chiacchiere”.

Secondo l’ex numero uno del dicastero di Viale Trastevere, Ipf vuole realizzare una “politica riformatrice che è anche molto consapevole della necessità di portare nelle istituzioni le istanze dei cittadini, ma anche le capacità e l’esperienza delle tante italiane e tanti italiani che ogni giorno si prendono cura del prossimo, dell’ambiente e delle istituzioni di questo Paese”.

“Nel nome del nostro nuovo soggetto politico, Impegno Civico, c’è tutto questo e molto altro”, continua Azzolina.

Anche il rilancio dell’Istruzione: “c’è la ferma intenzione di assumersi una reciproca responsabilità di cambiare le istituzioni e il Paese, di governare non per occupare una poltrona ma per costruire risposte insieme, in particolar modo in questa fase così complicata”.

“Intraprendiamo con tutte le energie di cui siamo capaci questo nuovo percorso, che vogliamo fare insieme al mondo della scuola, al terzo settore, all’associazionismo, alle imprese, a tanti sindaci e amministratori locali, a tutti coloro che si impegnano, spesso lontani dai riflettori, per un’Italia migliore” ha concluso Azzolina.