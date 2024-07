Semplificando si cancella anche la scuola che però ha più di 800 studenti

Siccome è in corso la cancellazione di alcuni decreti regi, troppo vecchi per essere ancora validi o per avere ragione di esistere, ingombrando carpette e brogliacci, non si è fatto caso che fra tanta inutili carta c’era pure il decreto che istituiva l’istituto ‘Giovanni Da Castiglione’ di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.

Sorpresa e incredulità del dirigente, difronte alla notifica con cui si cancellava la sua scuola: “Visto che ho appena finito la maturità, dove tante volte ho sentito Pirandello, mi fa piacere sapere che siamo diventati ‘Il fu Liceo Giovanni da Castiglione‘. Così, con citazione giustamente pirandelliana, ma che poteva essere anche kafkiana, sul tipo dei gendarmi che arrestano senza motivi apparenti, il preside dell’istituto ‘Giovanni Da Castiglione’ parlando a LaPresse.

Certamente si è trattato di un errore e a cui è posto rimedio, con una serie di emendamenti ‘riparativi’ annunciati dal governo, anche se a causarlo è stato il ministero della Semplificazione che – come riconosciuto la stessa ministra Maria Elisabetta Casellati – ha cancellato decine di decreti regi risalenti al periodo 1870-1946.

E, come si diceva, tra i tanti inutili anche molti altri provvedimenti che avevano un impatto importante ancora oggi e che sono utili all’amministrazione dei ministeri e al funzionamento di numerose istituzioni pubbliche. E tra queste amministrazioni pubbliche, c’era anche proprio la scuola toscana.

“Non credo che l’esistenza di una scuola, che ha ad oggi più di ottocento studenti ed è un punto di riferimento culturale di tutta la Valdichiana, dipenda solo da un regio decreto”, sottolinea il dirigente. E poi conclude: “Noi ci siamo e simpaticamente invito la ministra Casellati a venirci a trovare, così da constatare di persona il nostro stato in vita. L’accoglieremo col sorriso”.