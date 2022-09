Elezioni 2022, FdI è il partito più votato dagli insegnanti. Tra i laureati sfonda il Pd, gli studenti prediligono i 5Stelle

All’indomani delle elezioni del 25 settembre, a spogli conclusi, una volta decretata la schiacciante vittoria di Fratelli D’Italia e di Giorgia Meloni, risulta interessante riflettere sulle caratteristiche sociali, culturali ed economiche degli elettori di questo o quell’altro partito. In particolare, da alcuni dati forniti dal Corriere della Sera, emerge una profonda differenza tra le preferenze elettorali degli insegnanti e degli studenti, ovviamente dai 18 anni in poi.

FdI contenitore di voti da persone di diversa estrazione

Occorre innanzitutto specificare che il partito di Giorgia Meloni ha praticamente raggiunto tutti, dai più ricchi ai meno abbienti. FdI è la forza politica più scelta dagli operai (34,6%). Anche i commercianti hanno votato in massa il partito di Meloni (30,2%).

Tra i disoccupati la forza più votata è il Movimento 5Stelle, il cui leader Giuseppe Conte ha basato la propria campagna elettorale sul reddito di cittadinanza. “Fino a poche settimane fa questo primato era del Pd — osserva Nando Pagnoncelli, numero uno di Ipsos —, poi c’è stato l’effetto novità di Meloni a fare da traino. Si tratta dell’effetto più rilevante degli ultimi anni, da Renzi a Salvini passando per Di Maio, che ha innescato grandi exploit e crolli abbastanza rapidi. Meloni, in questa rilevazione, è avanti in tutti i segmenti sociali”.

Le differenze tra docenti e studenti

Per quanto riguarda i docenti e gli impiegati, FdI è la forza più votata (24,7%). Queste classi sociali, come osserva il quotidiano, sono state tipicamente roccaforte dem (quota scesa al 21%). “Queste elezioni, ancora più delle precedenti, hanno evidenziato come siano venuti meno i tradizionali gruppi di riferimento di ciascun partito”, commenta Pagnoncelli.

Tra gli studenti FdI riesce a raggiungere solo il 10,2%, contro il 24,3% di preferenze Pd e il 24,8% di preferenze M5S. Per quanto riguarda il livello di istruzione, il partito più votato dai laureati si conferma il Pd (24,8%), seguito da Fratelli d’Italia, che riceve il maggior numero di consensi anche da chi ha livelli di scolarità minimi (29%).