Elezioni 2022, la dirigente scolastica (candidata) al comizio di Salvini con gli studenti: “Tutti maggiorenni e liberi”

In queste ore sta avendo risalto nazionale il caso della dirigente scolastica Brigida Morsellino, dell’Istituto Nautico di Catania, candidata con la Lega alla Regione Sicilia (ricordiamo infatti che in Sicilia alle elezioni politiche del 25 settembre si affiancheranno anche le votazioni per la nomina del nuovo o della nuova presidente di Regione. La dirigente risponde alle critiche di chi la accusa di avere cooptato i suoi studenti per fare campagna elettorale.

Si trattava di “una ventina di studenti curiosi che ha deciso di starmi vicina, su 500 che frequentano l’Its Accademy,” ha spiegato all’Ansa la dirigente, ribadendo questa stessa posizione anche ai microfoni della Tecnica della Scuola.

I ragazzi hanno “deciso, liberamente e volontariamente, di seguire l’intervento di Matteo Salvini a Catania – continua la Ds -. Sono 40 anni che sono nel mondo della scuola e non avrei mai fatto la ‘bestialità’ di costringere qualcuno, perché sarebbe stata una ‘bestialità’. Non ho mai fatto politica a scuola, e continuerò a non farla”.

Il fatto, avvenuto tre giorni fa, alle Ciminiere, avrebbe coinvolto quindi non i ragazzi di scuola secondaria di secondo grado, ma gli studenti di un Its che – ricordiamo – è un istituto tecnologico di post diploma.

“Avevano tutti la maglietta della scuola – spiega la Ds – perché sono venuti dopo la fine delle lezioni. Erano tutti maggiorenni e liberi. E non erano del Nautico, ma dell’Accademy – precisa – un corso post diploma, a cui sono iscritti studenti da tutta Italia, la stragrande maggioranza dei quali non vota in Sicilia e quindi non può votarmi. Siamo in un Paese democratico? In Italia è consentita un’adesione spontanea, volontaria e libera a una manifestazione pubblica? Se sì, allora non capisco certe polemiche strumentali. Ma sono pronta a valutare le opportune iniziative con il mio avvocato”.

Gli attacchi di Unione popolare

Il riferimento potrebbe essere una risposta agli attacchi di Unione popolare, che sulla vicenda ha chiesto “una ispezione ministeriale immediata per verificare questi comportamenti” .

“Lo scandaloso comportamento della preside, candidata leghista, che recluta diversi suoi studenti per il comizio di Salvini, non può rimanere senza conseguenze – dichiara Luca Cangemi -. Non possiamo non notare come la dirigente Brigida Morsellino sia il prototipo del preside manager che considera la scuola una propria impresa e non una istituzione pubblica. Una preside manager così in linea con gli orientamenti ministeriali da meritare gli elogi pubblici di Bianchi”.

Il riferimento è alla visita del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi (grande sostenitore degli istituti tecnologici – Its Academy) presso la sede scolastica della dirigente Morsellino all’indomani del G20, quando, in apprezzamento del lavoro di docenti e studenti dell’istituto Nautico, aveva dichiarato: “L’orgoglio delle scuole siciliane sia l’orgoglio di tutto il Paese.”