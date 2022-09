Elezioni 2022, nel programma di Fratelli d’Italia: i compiti a casa devono essere gestiti con misura e buonsenso

In piena campagna elettorale, in vista del voto del 25 settembre, dai partiti abbiamo sentito le proposte più varie. Nel programma di Fratelli d’Italia nella sezione dedicata alla scuola e all’Istruzione leggiamo che bisogna affermare il principio che la formazione si svolge principalmente in aula e che i compiti a casa devono essere gestiti con misura e buonsenso. Sarebbe interessante capire in che modo si voglia intervenire su questo tema, che peraltro va a impattare con la libertà didattica dell’insegnante. Ricordiamo infatti che in Italia i compiti per casa sono a discrezione dei docenti, e tuttavia negli anni non sono mancate circolari ministeriali (estremamente contestate) che invitavano gli insegnanti a non interrogare il lunedì o a non assegnare compiti per il fine settimana o per le feste o per le vacanze, quasi a volere introdurre quella che è stata definita una sorta di pedagogia di Stato.

Un tema, quello dei compiti a casa, divisivo e complesso, che spesso conduce a posizioni nette che contrappongono i contrari e i favorevoli senza soluzione di continuità.

Nelle ultime ore, sullo stesso programma di FdI si è espressa anche la ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che contesta l’idea di istituire il liceo del liceo del Made in Italy: “Cara Meloni – replica su Twitter la ex 5 Stelle – l’indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy negli istituti professionali esiste già. Valorizziamo questi e raccordiamo meglio lavoro e formazione scolastica come le piccole e medie imprese ci chiedono, invece di pensare a nuovi licei”.

Per un approfondimento delle tematiche scuola presenti nel programma di Giorgia Meloni rinviamo alla puntata del 31 agosto della Tecnica della Scuola Live, durante la quale si sono confrontate Ella Bucalo (FdI) e Barbara Azzarà (M5S).

Il programma di Fratelli d’Italia