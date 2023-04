Elezioni amministrative, si svolgeranno il 14 e 15 maggio: il MIM chiede i locali scolastici per i seggi

Con nota n. 1421 del 19 aprile 2023 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM ha inoltrato la nota n. 9298 del 21 marzo del Ministero dell’Interno, con la quale è stato comunicato che, con decreto del Ministro dell’Interno del 3 marzo, è stata fissata, per i giorni di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023.

Le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Sono interessati allo svolgimento delle elezioni amministrative i Comuni riportati al seguente link:

https://dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-amministrative

Anche questa volta si richiede alle scuole di fornire i locali scolastici quali sedi di seggio.



Quindi, salvo diverse intese in sede locale, il MIM ha chiesto la disponibilità dei locali scolastici dal pomeriggio di venerdì 12 maggio sino all’intera giornata di martedì 16 maggio 2023, per il primo turno di votazione, nonché, nei Comuni in cui si svolga anche il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci, dal pomeriggio di venerdì 26 maggio sino a martedì 30 maggio 2023.

I dirigenti scolastici delle scuole interessate dovranno mettere a disposizione delle amministrazioni comunali i locali scolastici sede degli uffici di sezione elettorale nei giorni e nelle modalità sopra indicate.