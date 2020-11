Elezioni comunali, non si svolgeranno il 22 e 23 novembre 2020 causa Covid

Elezioni comunali, non si svolgeranno il 22 e 23 novembre 2020 causa...

Visto l’attuale scenario epidemiologico per il Covid-19, le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono state rinviate e si dovranno svolgere entro il 31 marzo 2021, con l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi elettivi è prorogata la durata della gestione commissariale straordinaria.

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che ha approvato un apposito decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2020.