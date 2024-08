Vance, candidato vice di Trump, attacca docente senza figli: “Dovrebbe averne di suoi e lasciare in pace i nostri”, è polemica

Parole che stanno attirando moltissime polemiche quelle pronunciate in un video del 2021, e ora diffuse ai più, da James Vance, candidato repubblicano alla vicepresidenza degli Stati Uniti, in corsa con Donald Trump. Lo riportano vari media internazionali come il The Guardian.

Parlando di Randi Weingarten, una docente e sindacalista di sinistra Vance ha detto: “Se vuole fare il lavaggio del cervello e distruggere le menti dei bambini, dovrebbe averne di suoi e lasciare in pace i nostri”.

La risposta della docente

Ecco la risposta della donna su X: “Disgustoso! I commenti di JD Vance sono tristi e offensivi per milioni di famiglie moderne e per gli insegnanti, comprese le suore cattoliche, nessuno dei quali dovrebbe essere preso di mira per le decisioni familiari. Gli insegnanti che sono in modalità ‘ritorno a scuola’ in questo momento aiutano i figli degli altri ogni singolo giorno. Coloro che servono virtuosamente le nostre comunità dovrebbero essere lodati, non insultati”.

Gross! JD Vance's comments are sad and insulting to millions of modern families, and school teachers including Catholic nuns, none of whom should be targeted for their family decisions. https://t.co/diVEQEHH2b — Randi Weingarten 🇺🇸💪🏿👩‍🎓🟣🌴🥥 (@rweingarten) August 27, 2024

In ulteriori clip riemersi di recente, Vance ha affermato che le persone senza figli dovrebbero pagare tasse più alte e che le persone con figli dovrebbero avere più potere di voto rispetto a quelle senza figli.

Elezioni Usa 2024, il candidato vice di Harris è un ex docente

Resta da aspettare una eventuale reazione da parte del candidato alla vicepresidenza dell’opposizione, rappresentata da Kamala Harris, Tim Walz, che è proprio un ex docente.

Walz è stato presentato la scorsa settimana alla convention democratica da un suo ex studente delle superiori del Minnesota, che ha spiegato che il candidato non solo insegnava geografia a Mankato, una cittadina di 44mila abitanti, ma era anche il suo allenatore di atletica.

Poi l’aneddoto: Walz aveva scoperto che un suo allievo aveva accumulato, per comprarsi il pranzo a scuola, un debito che non poteva pagare. Così il professore aveva trovato un altro lavoro per aiutare il ragazzo. Quando è diventato governatore del Minnesota, Walz, che è sposato con una docente, ha stabilito che tutte le scuole pubbliche dovessero avere la colazione e il pranzo gratis per i ragazzi.

Ecco uno stralcio del suo discorso alla convention democratica, riportato da Abc News: “Avevo 24 studenti nella mia classe e nessuno è andato a Yale. Ma in una piccola cittadina si impara a prendersi cura gli uni degli altri. Come il resto della mia famiglia, ad un certo punto mi sono appassionato all’insegnamento. Ho insegnato studi social e sono stato coach della squadra di football. I miei studenti mi hanno ispirato a candidarmi. Loro hanno visto in me ciò che spero di aver instillato in loro. Ero un docente sulla quarantina, senza soldi e con figli piccoli. Sapete che vi dico? Mai sottovalutare un insegnante della scuola pubblica”.