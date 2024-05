Elezioni CSPI: a Finale Ligure scuole parzialmente chiuse per il passaggio del Giro d’Italia; disagi per il voto

Il passaggio del Giro d’Italia da Finale Ligure potrebbe provocare influire sulla partecipazione al voto per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Proprio il 7 maggio, infatti, il Giro ha in programma la tappa Aqui Terme-Andora, di 190 km che prevede l’ascesa al Colle del Melogno.

Il sindaco della cittadina ligure ha già firmato una ordinanza che prevede la chiusura anticipata di tutte le scuole del Comune: all’infanzia e alla primaria le attività termineranno alle 11.30, mentre nelle secondarie si chiuderà alle ore 12.

I corridori dovrebbero transitare da Finale intorno alle 16.30 dopo aver percorso la lunga discesa dal Melogno fino a Savona; dopo il passaggio da Finale si dirigeranno verso ponente per chiudere la corsa dopo un++a quarantina di chilometri, ad Andora subito dopo la brevissima “rampa” del Capo Mele.

Questo significa che per alcune centinaia di docenti e Ata potrebbe esserci qualche disagio per recarsi a votare anche perché per l’intera giornata la circolazione dei mezzi risulterà difficoltosa.

Per disposizione ministeriali i seggi dovrebbero rimanere aperti dalle 8 alle 17 ma è facile immaginare che la chiusura anticipata delle scuole potrebbe disincentivare la partecipazione.