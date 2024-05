Graduatorie Ata: CSPI e sindacati chiedono al Ministro di mettere le scuole in condizione di garantire che entrino in vigore il 1° settembre

Ormai nella scuola siamo di fronte ad una emergenza dopo l’altra, non è ancora chiusa la vicenda delle risorse del PNRR che le istituzioni scolastiche fanno fatica ad impegnare e spendere e già si apre la questione delle graduatorie del personale Ata.

Il tema è semplice, ma la soluzione non lo è affatto.

Le graduatorie sono in scadenza e vanno rinnovate, ma i numeri sono spaventosi: si parla di 3milioni di domande che dovrebbero arrivare nelle scuole entro il 30 giugno.

Le scuole stesse dovrebbero pubblicare le graduatorie entro il 31 agosto ma sono davvero pochi quelli che credono che si possa fare in tempo, con il rischio che le graduatorie diventino operative in corso d’anno creando il caos nelle scuole.

In questi giorni il “Comitato per il no allo slittamento dell’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale Ata” sta facendo una intensa campagna per evidenziare le responsabilità del Ministero, ma anche del CSPI e di alcuni sindacati (Flc-Cgil e Cisl Scuola in particolare) e chiede che non vi siano proroghe di nessun genere.

Secondo il Comitato, infatti, il CSPI avrebbe formulato un parere che consentirebbe al Ministero di rinviare di un anno il rinnovo delle graduatorie.

Al contrario, fonti interne del CSPI fanno sapere che non c’è nessun via libera per una eventuale proroga; il CSPI, invece, avrebbe invitato il Ministro ad assumere ogni possibile iniziativa per consentire la pubblicazione delle graduatorie entro il 31 agosto.

Flc-Cgil, per parte sua, critica l’incapacità del Ministero dell’Istruzione nel gestire efficacemente le questioni amministrative delle scuole, portando ad un caos ricorrente.

Il sindacato di Gianna Fracassi segnala anzi che, nel caso in cui a settembre mancassero le nuove graduatorie, si correrebbe il rischio di consentire alle scuole di utilizzare il metodo della “chiamata diretta”, con tutti quello che ciò comporterebbe.

Anche Cisl Scuola, in sintonia con la delibera del CSPI, chiede al Ministro di adoperarsi affinché le scuole siano messe nella condizione di gestire le graduatorie in modo da garantire un regolare avvio dell’anno scolastico.

