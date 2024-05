Elezioni europee, Vittorio Sgarbi candidato con FdI: “Voglio far inserire il latino come patrimonio immateriale dell’Unesco”

Come sappiamo l’ex sottosegretario del Ministero della Cultura del Governo Meloni Vittorio Sgarbi, che si è dimesso lo scorso febbraio, si è candidato alle elezioni europee del prossimo giugno nelle fila di Fratelli d’Italia. Il critico d’arte e personaggio televisivo è stato intervistato da La Repubblica.

Elezioni europee, Sgarbi candidato: le sue proposte

Ecco cosa propone Sgarbi in caso di elezione al Parlamento Europeo: “Un grande piano culturale che voglio chiamare ‘Magna Grecia’. Un piano che unisca i valori di cultura e democrazia nati in Grecia e nelle sue colonie nel nostro Sud. E poi voglio far inserire il latino come patrimonio immateriale dell’Unesco riprendendo il lavoro che sto portando avanti da sindaco di Arpino, città di Cicerone”.

“La Magna Grecia, la democrazia, la cultura, l’arte, la bellezza come patrimonio dell’Ue da difendere: questo il mio obiettivo a Bruxelles. Ho grandi idee, vedrete”, ha aggiunto.

Sgarbi è stato chiamato da Matteo Salvini

Sgarbi ha anche rivelato di essere stato contattato anche da Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, che ha schierato il generale Roberto Vannacci. “Mi ha chiamato Matteo Salvini, proponendomi un tandem con Vannacci del tipo ‘arte e guerra’. Una proposta molto allettante, anche perché io personalmente non ho nulla contro il generale e ho detto che sono l’anti-Vannacci solo in senso tecnico, come comunicatore che si confronterà con lui. A Salvini ho dovuto dire di no perché dieci ore prima mi aveva chiamato già La Russa e avevo accettato la candidatura con Fratelli d’Italia. Durigon ha insistito per la Lega, offrendomi anche la candidatura nella circoscrizione Centro. Troppo tardi. Ma sappia che ho detto altri no”.