Elly Schlein a Che Tempo Che Fa: “Pagare meglio i docenti. Merito? Prima assicurare a tutti accesso ad istruzione di qualità”

Elly Schlein ha rilasciato la sua prima intervista televisiva da segretaria del Partito Democratico, dopo l’elezione dello scorso weekend che l’ha vista prevalere su Stefano Bonaccini. Lo ha fatto ieri, 5 marzo, su Rai3, a Che Tempo Che Fa, nota trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio.

La mobilitazione di Firenze

La Schlein ha toccato vari temi, tra cui la scuola. Ha iniziato a farlo parlando della manifestazione di sabato 4 marzo a Firenze dopo l’aggressione “squadrista” al Liceo Michelangiolo, alla quale ha partecipato. “Ieri c’è stata una straordinaria partecipazione, una mobilitazione di 40mila persone che hanno dato la migliore risposta a quell’aggressione di stampo neofascista che abbiamo visto davanti a una scuola”, ha detto.

Ecco cosa ha aggiunto la neoeletta segretaria dem: “La scuola è il luogo del sapere, della conoscenza. Le tante persone che si sono riunite ieri a difesa della scuola pubblica hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: questi metodi squadristi non passeranno, non saranno tollerati. Sono contenta che i sindacati abbiano voluto lanciare unitariamente questa mobilitazione. Sulla scuola pubblica non si scherza: la piazza di ieri è anche una risposta alle prime dichiarazioni che ci sono state da parte di questo Governo, molto preoccupanti”.

La critica alla nuova denominazione del dicastero di Viale Trastevere

Infine, ecco alcune battute sugli stipendi dei docenti e sulla questione del merito: “Dobbiamo concentrarci innanzitutto sul fatto che bisogna assicurare il diritto allo studio. Dovremo sì pagare meglio gli insegnanti, tutte e tutti. Siamo il paese che li paga meno in Europa. E ridare loro dignità sociale. A proposito della lettera della preside Savino: è sempre il tempo di una lettera ad una professoressa. L’insegnamento di Don Lorenzo Milani è proprio quello della scuola come luogo di riscatto e di emancipazione sociale. Questo Governo ha messo il ‘merito’ nel nome del ministero prima di dire che a ogni bambino e bambina d’Italia va assicurato uguale diritto di accesso a un’istruzione di qualità”, ha concluso Elly Schlein.