Elogio dello scappellotto

Complimenti a Pasquale Almirante per il coraggio con cui nel suo articolo “Le punizioni corporali? Esistono in molte parti del mondo” ha affermato senza se e senza ma che “un mitico scappellotto, dato ogni tanto dai genitori e sferrato magari con passione, non farebbe del tutto male a certi ragazzotti vissuti nella bambagia”.

Ho insegnato vari anni e devo confessare che, se avessi potuto, ogni tanto (non ogni poco) qualche schiaffetto lo avrei dato volentieri.

Come dice un proverbio inglese: “if you don’t want to spoil the root, you’ll spoil the child” (“se non vuoi rovinar la verga rovinerai il bambino”).

Daniele Orla