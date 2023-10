Empatia a scuola, è possibile svilupparla? Come possedere abilità relazionali ed emotive?

Lo sviluppo del potenziale umano è cruciale per ogni persona, per studenti e docenti. Questi ultimi hanno un ruolo davvero importante in quanto sono coloro che possono aiutare gli alunni a sviluppare competenze sociali ed emotive. VAI AL CORSO

Quali obiettivi?

Questa seconda edizione della Care Academy si propone come una naturale evoluzione dell’edizione precedente il cui focus è stato lo sviluppo del potenziale umano.

Questa nuova edizione della Care Academy ha in comune con la precedente l’idea di base che per sviluppare le competenze sociali ed emotive degli studenti, è necessario che gli insegnanti posseggano essi stessi le abilità relazionali ed emotive. Attraverso la pratica e la modellazione di competenze come assertività, congruenza, accettazione, ascolto e leggerezza, gli insegnanti possono promuovere l’apprendimento e la pratica di quest’ultime nei loro allievi e trasformare così l’aula in una sorta di “palestra emotiva e relazionale”, mentre svolgono le attività curriculari.

Nei cinque seminari altamente esperienziali, verranno esplorate, grazie ad una continua stimolazione cognitiva ed emotiva, cinque qualità/competenze necessarie ad un’ottimale gestione della relazione di aiuto, con l’obiettivo di consentire ai partecipanti di trovare e creare strategie comunicative “sartoriali” e rispettose del proprio stile relazionale.

Le cinque qualità

Per fornire una continuità con la precedente edizione e offrire nuove opportunità di miglioramento delle proprie competenze relazionali, questa seconda edizione della Care Academy propone un ciclo di incontri per apprendere e potenziare cinque qualità/competenze (assertività, congruenza, accettazione, ascolto e leggerezza) fondamentali nella relazione d’aiuto, con un duplice obiettivo:

Acquisire nuovi strumenti per potenziare le soft-skills dei partecipanti e consentire loro di creare relazioni psico-pedagogiche più efficaci e soddisfacenti; Migliorare il benessere psico-fisico dei partecipanti, grazie ad un più consapevole utilizzo delle proprie modalità comunicative e ad un’espansione della propria ricchezza umana e professionale.

Le competenze

Grazie alla partecipazione al percorso formativo Care Academy, i partecipanti impareranno a:

Potenziare le proprie capacità di introspezione, di auto-consapevolezza e di auto-efficacia

Promuovere la propria efficacia educativa, grazie ad una maggiore chiarezza delle proprie potenzialità : , competenze e qualità e ad una maggiore comprensione di come queste possono essere impiegate efficacemente nello svolgimento del proprio lavoro

Promuovere il proprio benessere sul lavoro e il benessere dei propri studenti, grazie a una migliore gestione delle relazioni e del clima emotivo della classe

Elaborare, pianificare ed attuare scelte strategiche relazionali consapevoli e rispettose di tutte le persone coinvolte nella relazione di aiuto.

Il corso

Su questi argomenti il workshop Care Academy 2023/2024: lo sviluppo del potenziale umano attraverso 5 qualità, in programma dal 28 ottobre, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerca Synthesis e l’Associazione “Sul Sentiero”.

La Care Academy è strutturata in cinque workshop online (su Zoom), per un totale di 20 ore di formazione teorico-pratica. I cinque workshop sono nati con l’obiettivo di offrire un apprendimento flessibile che sia adeguato ai bisogni formativi percepiti da ogni singolo partecipante.

Ogni seminario, infatti, verterà su una delle qualità da sviluppare. La scuola ha un respiro internazionale grazie alla presenza di formatori specializzati nella relazione di aiuto provenienti da Italia, Irlanda e Regno Unito. I formatori sono medici, psicologi, counselor, psicoterapeuti, con esperienza decennale nell’ambito della relazione di aiuto e in ambito socio-psico-pedagogico. Si tratta di Paolo Assandri, Valeria Ballarotti, Andrea Bonacchi, Raffaella Caneparo, Gianni Dattilo e Lina Peritore.

