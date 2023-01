Energie rinnovabili, in Emilia-Romagna la prima scuola in tutta Europa riscaldata a idrogeno

Energie rinnovabili, in Emilia-Romagna la prima scuola in tutta Europa riscaldata a...

Si trova a Carpi, in provincia di Modena, la prima scuola in tutta Europa riscaldata da un impianto a idrogeno.

Lo fa sapere la Regione Emilia-Romagna, comunicando che nell’Istituto d’Istruzione Superiore Meucci l’impianto utilizza il 100% di fonti rinnovabili grazie ai pannelli solari. Comincerà riscaldando la palestra, per poi arrivare a tutto l’istituto. Il risparmio di emissioni di CO2 equivale a quello di 600 automobili, la quantità assorbita da 145 ettari di bosco in un anno.

E non è solo l’ambiente a guadagnarci: l’impianto, finanziato dalla Provincia di Modena con 350mila euro, si ripagherà in meno di dieci anni, perchè abbatterà le spese di 40mila euro ogni anno.

“Rinnovabili e idrogeno – si legge sulla pagina Facebook della Regione – sono due parole chiave nelle scelte dell’Emilia-Romagna: il Piano energetico triennale della Regione mette in campo 4,5 miliardi di euro risorse pubbliche per la transizione ecologica, a cui se ne aggiungono quasi altrettanti dai privati, e proprio sull’idrogeno è stato appena presentato un bando da 19,5 milioni di euro per produrlo nelle aree industriali dismesse“.