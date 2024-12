Ennesima sparatoria in una scuola Usa: ragazza uccide due persone e poi si suicida

Una ennesima sparatoria si è consumata negli Stati uniti, nella Abundant Life Christian School di Madison, in Wisconsin, dove sono stati uccise tre persone. L’autrice della strage, che è stata trovata morta dalla polizia, era una studentessa della scuola, 17 anni.

Secondo le prime informazioni, si legge su RaiNews, avrebbe aperto il fuoco con una pistola uccidendo un insegnante e un altro studente minorenne, poi avrebbe rivolto l’arma contro se stessa.

Il capo della polizia locale ha dato delle informazioni ancora alquanto superficiali e dunque senza fornire dettagli sull’identità delle vittime e sui motivi della sparatoria, considerato che ci sarebbero pure sei feriti: “Dei sei feriti, due sono in condizioni critiche e sono stati trasportati in ospedale”; mentre sulle cause ha dichiarato: “Non so quali siano, ma forse se lo sapessimo potremmo impedire che queste cose accadano”.

Secondo le cronache diffuse dai giornali americani, pochi minuti prima delle 11 del mattino, qualcuno della scuola ha chiamato il 911, il numero per le emergenze, per segnalare uno “sparatore attivo”.

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia, in addestramento a soli 5 chilometri di distanza, che hanno subito bloccato le strade intorno alla scuola. A loro si sono ben presto affiancati gli agenti federali dando così loro manforte. La polizia non ha sparato.

Intanto gli alunni delle scuola e le loro famiglie, sotto shock, sono stati riuniti in un edificio medico a circa un miglio di distanza. Tra i feriti ci sarebbero dei bambini.

Secondo un’altra versione più accreditata, la ragazza avrebbe usato una pistola da 9 mm, particolarmente potente e in Usa, come è noto, alla portata di tutti, anche se in Wisconsin un diciassettenne non può possedere legalmente un’arma, benché siano contemplate rare eccezioni.

Un funzionario di polizia, chiedendo l’anonimato, ha dichiarato che la scuola non era dotata di metal detector: “Non sono a conoscenza del fatto che la scuola avesse metal detector né che le scuole dovrebbero averli. È un luogo sicuro”.

La scuola dove è successa la strage, la Abundant Life, è una scuola cristiana non confessionale, con classi dalla materna alle superiori e circa 390 studenti. Si trova a Madison, la capitale dello Stato del Wisconsin.

Di prassi la condanna del presidente americano Joe Biden, che ha definito la sparatoria “scioccante e inaccettabile”, per poi ancora una volta chiedere al Congresso di frenare la diffusione delle armi da fuoco.