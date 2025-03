Ottantamila pagine: desecretati i documenti sull’assassino di Jfk

Il presidente Usa Donald Trump farà pubblicare i documenti riservati sull’assassinio di John Fitzgerald Kennedy: “Abbiamo una quantità enorme di documenti, ci sarà molto da leggere. Sono interessanti, non credo che censureremo nulla. Saranno rilasciate in totale circa ottantamila pagine”.

Nonostante molti dei documenti relativi alla morte di Jfk siano stati già pubblicati, la Cia, il Pentagono e il Dipartimento di Stato si sono sempre opposti alla declassificazione del rimanente e più corposo materiale per proteggere l’identità delle loro fonti, mentre le teorie del complotto sulla morte dell’ex presidente si sono moltiplicate.

“È nel nostro interesse nazionale pubblicare finalmente i dossier degli omicidi senza ritardi”, dice Trump relativamente a quell’assassinio del 22 novembre del 1963 a Dallas, in Texas, sottoscrivendo con lo stesso decreto la desecretazione anche degli omicidi di Robert Kennedy, fratello dell’ex presidente, e di Martin Luther King, pastore protestante e leader della lotta per i diritti civili per gli afroamericani. Per questi altri due dossier, però, la pubblicazione richiederà più tempo.