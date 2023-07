Enzo Novara, professore in pensione acclamato: “non sono stanco, ma bisogna fare spazio ai nuovi. Non sia un ripiego”

Avevamo parlato del professore che è stato salutato con applausi e sorrisi il suo ultimo giorno di scuola, il docente Enzo Novara del Liceo Classico Massimo D’Azeglio.

Dopo il video, diventato virale sui social, il prof in pensione ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere di Torino. Molti giovani docenti hanno scritto di voler ripercorrere le orme dell’insegnante e lui risponde così: “Sono contento che ora ci sia questo ricambio nella scuola. Io non mi sento stanco, avrei fatto altri anni, ma a un certo punto bisogna togliersi dalle scatole, altrimenti non c’è spazio per i nuovi insegnanti”. E agli aspiranti docenti dà un consiglio: “Che amino questo lavoro, che non lo facciano come ripiego. Ai miei tempi c’era chi puntava a lavorare nelle università, vivendo il liceo con frustrazione. Ma sono missioni completamente diverse: ho avuto a che fare con persone e con la loro crescita formativa. Se si fa con passione, è un gran bel lavoro”.

Per quanto riguarda la controversa questione del rapporto tra docenti-studenti-genitori, il prof di filosofia dichiara: “I genitori sono diventati un po’ dei sindacalisti, li percepisco molto in ansia e tendono spesso a sostituirsi alle vite dei loro figli. Perché? La crescita è autonoma, bisogna scrivere il proprio racconto al di fuori del controllo. Rischiando s’impara”.