Erasmus+, 1° ottobre 2024 scadenza per accreditamento e partenariati su piccola scala

Il 1° ottobre prossimo è una scadenza che le scuole devono ricordare per partecipare ai programmi Erasmus+.

Innanzitutto, il 1° ottobre, alle ore 12, scade il termine per presentare la candidatura per l’Accreditamento KA120 (Istruzione scolastica e Educazione degli adulti) all’Agenzia nazionale ERASMUS+ INDIRE.

Gli istituti che decidono di richiedere un Accreditamento devono presentare un Piano Erasmus+, parte integrante della candidatura, che definisca la loro strategia a lungo termine, e sottoscrivere gli Standard di qualità europei per la realizzazione di attività di mobilità.

Una volta ottenuto l’Accreditamento (Azione KA120) come singolo istituto o come coordinatore di consorzio, è sufficiente presentare annualmente una richiesta di budget alla Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE.

L’Accreditamento Erasmus+ resta valido per tutta la durata del Programma, fino al 2027.

A questa pagina tutte le info: https://www.erasmusplus.it/scuola/mobilita/accreditamento/

La medesima scadenza delle ore 12 del 1° ottobre deve essere rispettata per presentare la domanda per i partenariati su piccola scala, concepiti per ampliare l’accesso al Programma ERASMUS+ e raggiungere scuole e organizzazioni attive nel settore dell’istruzione scolastica, nuove a Erasmus+ o con poca esperienza e capacità organizzative. Possono essere il primo passo per sperimentare la cooperazione in dimensione europea.

Per info: https://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati/partenariati-su-piccola-scala/