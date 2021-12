Erasmus Plus, ecco il programma 2021-2027 – Rivedi la diretta

Oggi 20 dicembre conosceremo i dettagli del Programma Erasmus Plus 2021-2027 su mobilità, partecipazione e progetti di cooperazione, in un evento organizzato dalle Autorità Nazionali e dalle Agenzie nazionali Erasmus+ INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Innovativa), INAPP (Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche) e ANG (Agenzia Nazionale per i Giovani).

Presenti all’incontro i Ministri dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega allo sport, Valentina Vezzali.

A seguire, è previsto l’intervento dei Direttori delle Agenzie nazionali INDIRE, INAPP e ANG, responsabili in Italia per la gestione del Programma Erasmus+ per i settori Educazione, Formazione e Gioventù.

Anche La Tecnica della Scuola seguirà l’evento attraverso le video interviste di Jessica Saccone.

