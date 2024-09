Erasmus plus settore istruzione: prossima la scadenza per l’accreditamento

Il Programma Erasmus plus che consente alle istituzioni scolastiche di accedere ai finanziamenti per mobilità di staff e discenti nei Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi Terzi (https://www.erasmusplus.it/programma/paesi-partecipanti/) si basa su una serie di scadenze che si è tenuti a rispettare quando ci si accinge a presentare la propria candidatura.

Ricordiamo che il Programma Erasmus plus propone una ricca offerta di attività per diversi target e che qualora il progetto presentato fosse finanziato, permetterà alle istituzioni scolastiche classificatesi in posizione utile di ottenere le risorse economiche per la mobilità di personale docente e non docente, di allievi e allieve. Sono possibili attività di formazione come per esempio corsi strutturati di lingue, sulle tecnologie, sulla didattica innovativa e molto altro, oltre al Job shadowing, ovvero attività di osservazione che il personale scolastico potrà svolgere in una o più organizzazioni scolastiche preventivamente selezionate, per un arco di tempo medio di una settimana.

Le azioni per l’istruzione

Le azioni per le scuole e le agenzie formative sono identificate dalle lettere KA (Key Action – Azioni Chiave) e sono di tue tipologie, KA1 e KA2. Ricordiamo in breve che la tipologia KA1 – Azione Chiave 1 prevede la mobilità individuale ai fini dell’apprendimento e si suddivide in sotto azioni KA121 e KA122 e l’Azione KA 2 Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni si suddivide a sua volta in sotto azioni KA 210 e KA 220.

Le scadenze per partecipare a tali azioni sono solitamente tra il 20 febbraio e il 5 marzo, quindi sono da considerare date indicative per il 2025.

L’accreditamento

Dal 2021 il Programma Erasmus Plus si arricchito della procedura di accreditamento, ovvero le scuole, le agenzie per la formazione professionale, le istituzioni per l’educazione degli adulti possono partecipare ad una Call che definisce nel Piano Erasmus+, parte integrante della candidatura, la loro strategia a lungo termine, sottoscrivendo gli Standard di qualità europei per la realizzazione di attività di mobilità.

L’Accreditamento (Azione KA120) può essere richiesto sia come singolo istituto o come coordinatore di consorzio, dopo di che, una volta ottenuto, sarà sufficiente presentare annualmente una richiesta di budget alla Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE.

La richiesta di finanziamento (Azione KA121) non è impegnativa come costruire un nuovo progetto di mobilità, servono infatti solo le informazioni di base come il numero di partecipanti e il tipo di attività previste.

L’accreditamento, che potrà essere richiesto entro la prossima scadenza del 1° ottobre 2024 entro le ore 12, se ottenuto dopo la valutazione dei valutatori Erasmus, avrà validità fino al termine del 2027, anno in cui termina il settennio di durata di questa fase del Programma Erasmus +.