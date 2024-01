Erasmus+, quali risultati nel 2023? La presentazione dei dati in una conferenza a Roma il 6 febbraio organizzata da Indire

Erasmus+, quali risultati nel 2023? La presentazione dei dati in una conferenza...

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha organizzato una conferenza per la “Presentazione del Rapporto Erasmus+ 2023”, in programma il giorno 6 febbraio 2024 a Roma, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, in Piazza della Minerva, 42.

L’evento, che si svolgerà dalle ore 10,15 alle ore 11,30 alla presenza dei rappresentanti istituzionali, di parlamentari, della Commissione europea e di beneficiari del Programma, si colloca nell’ambito delle attività di valorizzazione e disseminazione del Programma Erasmus+ per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport dell’Unione europea.

Gli obiettivi della conferenza

Obiettivo della conferenza è presentare i principali risultati conseguiti durante l’annualità 2023 nell’ambito delle azioni-chiave del Programma – mobilità individuale, partenariati di cooperazione e sostegno alle politiche – corredati da analisi e dati elaborati dallo staff dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.