ErasmusDays: a Bologna un seminario su partecipazione civica e cittadinanza europea nei progetti di mobilità

Individuare e condividere progettualità, esperienze e strumenti per rafforzare la partecipazione e il sentimento di cittadinanza europea nell’ambito delle esperienze di mobilità del Programma Erasmus+. È questo il focus della conferenza “Civic engagement e cittadinanza europea per i beneficiari dei progetti di mobilità (incoming ed outgoing)”, organizzata dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Il seminario è in programma oggi, martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2023 a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, in Viale della Fiera n. 8.

L’evento, che aderisce alla campagna europea ErasmusDays 2023, è promosso nell’ambito delle attività di formazione e cooperazione transnazionali (TCA) del programma Erasmus+ e prevede la partecipazione delle istituzioni educative e formative del territorio e la condivisione di buone prassi.

“In questi giorni celebriamo gli ErasmusDays, – dichiara la Presidente dell’INDIRE, Cristina Grieco – una grande festa europea che valorizza la molteplicità e la ricchezza delle esperienze del Programma. In questo incontro desideriamo aprire un confronto diretto tra i soggetti che sul territorio possono promuovere la mobilità internazionale in ambito educativo, quale strumento efficace per rafforzare la partecipazione attiva dei giovani europei alla vita democratica”.

“Nell’anno europeo delle competenze siamo orgogliosi di ospitare presso Regione Emilia-Romagna l’evento, che aderisce alla campagna europea ErasmusDays 2023. – afferma l’assessore ai Rapporti con l’UE Paolo Calvano – L’Unione Europea è una grandissima opportunità e il Programma Erasmus+ è stato, e continua ad essere tutt’ora, un veicolo fondamentale per diffondere la cultura europea e favorire il senso di cittadinanza. È un Programma – continua l’Assessore Calvano– utile a rafforzare, attraverso lo scambio di esperienze, le competenze dei cittadini e delle cittadine europee a partire dai più giovani, consentendo la loro crescita umana e professionale. Come Regione Emilia-Romagna – conclude l’Assessore Calvano – annualmente promuoviamo la cittadinanza europea attraverso un bando rivolto a Enti locali, Associazioni e Fondazioni. Per l’anno 2023, le risorse regionali ammontano a 270.000,00 euro per finanziare iniziative rivolte alla comunità regionale o di rafforzamento istituzionale per favorire la partecipazione degli enti territoriali alle opportunità offerte dai programmi e dai finanziamenti europei. Quest’anno sono 20 i progetti sulla cittadinanza europea realizzati sul territorio regionale, intendiamo continuare a lavorare perché la richiesta possa aumentare negli anni come sintomo di buona salute dell’Unione Europea”.

Il seminario si apre oggi dalle 9,30 con una sessione plenaria aperta al pubblico. Nella mattinata vengono illustrati gli aspetti centrali dell’iniziativa europea di Erasmus+ INDIRE PEACE, Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement; un approfondimento sulla mobilità internazionale come veicolo per civic engagement e la cittadinanza europea, a cura di Paul Blokker, Professore ordinario di sociologia politica, Università degli Studi di Bologna; la presentazione della ricerca “Erasmus e Civic engagement in Italia e in Europa”, a cura di Erasmus Student Network Italia (ESN); e una relazione sull’indagine INDIRE dedicata alla partecipazione delle scuole dell’Emilia-Romagna alle iniziative di mobilità.

Gli interventi porranno le basi per una tavola rotonda, che coinvolgerà i principali stakeholders del programma Erasmus+ della Regione (Ambasciatori Erasmus+ Scuola, Alumni, Role Model, personale della Regione Emilia-Romagna), per individuare criticità e possibili azioni per favorire lo sviluppo del civic engagement e del senso di cittadinanza europea.

Domani, mercoledì 11 ottobre, l’evento proseguirà direttamente nei territori provinciali dell’Emilia-Romagna, con gli stakeholders del primo giorno che andranno in visita presso alcuni istituti formativi locali (scuole, CPIA, università, istituti AFAM, ITS), individuati anche in collaborazione con l’Ufficio Scolastico dell’Emilia-Romagna, per incontrare alunni e docenti e promuovere la mobilità, il senso civico e di appartenenza ad una cittadinanza europea.

Il programma dell’evento è disponibile a questa pagina: https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2023/10/TCA-Erasmus-Bologna-programma_10-11_ott_23-DEF-1.pdf