Pur comprendendo che il momento è di assoluta emergenza, gli studenti dell’ultimo anno di scuola del II ciclo, le famiglie dei maturandi e i loro docenti, attendono risposte chiare e urgenti sul prossimo esame di Stato 2019 -2020.

Gli interrogativi primari sulla prossima maturità

Se è vero che sulla prossima maturità sono state fatte due ipotesi sullo svolgimento delle prove da sostenere in funzione dei tempi della ripresa della didattica in presenza o della non ripresa delle normali attività didattiche, è anche vero che ci sono interrogativi primari a cui non è stata ancora data alcuna risposta.

Si è detto che le commissioni degli esami di Stato saranno composte dai docenti interni e da un Presidente esterno, ma non è stato precisato se la commissione di esame sarà composta da tutto il Consiglio di classe, oppure, come potrebbe essere, soltanto dai docenti che insegnano le discipline oggetto delle materie di esame stabilite dal DM 28 del 30 gennaio 2020 che aveva individuato le discipline oggetto della seconda prova scritta e le discipline che sarebbero state affidate ai commissari esterni delle commissioni esame, e dai docenti delle quinte classi che insegnano le materie che, per effetto delle scelte fatte in seno ai singoli Consigli di classe, sarebbero state assegnate ai commissari interni.

È importante che gli studenti sappiano se l’esame sarà condotto da 6 commissari interni o da un numero maggiore di insegnanti. Un’altra cosa da chiarire è quella riferita alla Commissione, sarà sempre riferita a due classi quinte con un solo Presidente, oppure le commissioni saranno composte da una sola classe quinta e quindi i Presidenti saranno in numero doppio a quello che accadeva di solito? Quest’ultima ipotesi garantirebbe tempi più rapidi di svolgimento dell’esame ed eviterebbe la composizione di Commissioni su più scuole, calendari più snelli e meno incroci tra le varie Commissioni. Anche questo è importante saperlo perché in aprile di solito vengono compilate, tramite Istanze OnLine del MIUR, le domande di Dirigenti scolastici e Docenti per partecipare a fare il Presidente di Commissione degli esami di Stato.

Crediti scolastici e valutazione delle prove

Come verranno distribuiti i punteggi da assegnare ai candidati degli esami di Stato? Sarà sempre previsto un punteggio massimo di 40 punti di credito scolastico derivante dal percorso scolastico dell’ultimo triennio e 60 punti di prove di esame, oppure sarà calibrato diversamente? Nel caso non si rientri a scuola entro il 18 maggio, la prova di colloquio sarà valutata fino ad un massimo di 60 punti? Si tratta di notizie da dare con una certa urgenza e in modo chiaro, visto che si tratta di un esame di Stato il cui esito ha un valore anche per l’accesso alle facoltà universitarie. Il bonus aggiuntivo dei 5 punti sulla base di cosa sarà attribuito visto che la prova è unica? La lode come verrà attribuita?

Documento del 15 maggio

Il documento del 15 maggio resterà con la stessa scadenza, oppure si prevede uno slittamento? All’interno di tale documento sarà legittimo inserire argomenti svolti a distanza, oppure saranno leciti solo gli argomenti svolti in presenza? Si tratta di interrogativi di un’importanza fondamentale e che meritano una risposta urgente e chiara. Anche perché gli studenti, le loro famiglie e i docenti esigono di sapere al più presto come si svolgeranno gli esami di Stato 2019/2020.