Esami di Stato 2020 in Campania: tamponi al personale scolastico su base volontaria

Esami di Stato 2020 in Campania: tamponi al personale scolastico su base...

L’USR Campania ha pubblicato la nota dal titolo “esami di stato a.s. 2019/2020 – indicazioni operative per tamponi al personale scolastico, su base volontaria”.

Nella nota si riportano le istruzioni pervenute dall’Istituto Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in attuazione del Piano di fattibilità dell’azione “Scuole Sicure” approvato dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

L’espletamento della procedura che avrà inizio il giorno 09.06.2020 e si concluderà necessariamente entro e non oltre il 14.06.2020, prevede l’effettuazione, su base volontaria, di Tamponi nasofaringei al personale scolastico impegnato negli Esami di Stato a.s. 2019/2020.

Sempre nella nota si precisa che, per le somministrazioni presso le sedi scolastiche, è necessario che in ogni istituto sia individuato un locale idoneo per l’esecuzione dei tamponi e sia rispettata la finestra oraria prevista dal calendario allegato, al fine della buona riuscita dell’iniziativa.

I suddetti Tamponi saranno eseguiti presso Ceck Point territoriali per le Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e per la provincia di Napoli

PROVINCIA SEDE Ceck Point AVELLINO CAMPO GENOVA (VILLAGGIO GENOVA, AVELLINO) BENEVENTO STADIO VIGORITO (PIAZZALE DEGLI ATLETI, BENEVENTO) CASERTA COMPLESSO FIERISTICO A1 EXPO (V.LE DELLE INDUSTRIE 10 SAN MARCO

EVANGELISTA) SALERNO

CENTRO CLINICA SALUS (VIA F. CONFALONIERI, 4 BATTIPAGLIA) SALERNO EST COMPLESSO SPORTIVO PALAZINGARO (VIA POZZILLO, SALA CONSILINA) SALERNO NORD STADIO ARECHI (PIAZZA ARECHI, INGRESSO STADIO – AREA PARCHEGGIO –

SALERNO) SALERNO

OVEST FIERE DI VALLO (VIA SANT’ANTONIO, 17 PATTANO – VALLO DELLA LUCANIA) NAPOLI 2 CASELLO TAMPONE (VIA G. BASILE, 1 OSPEDALE SAN GIULIANO – GIUGLIANO IN CAMPANIA

NAPOLI 3_SEZ. 1 CENTRO POLIFUNZIONALE EX CHALET P.ZZA ROMA MARIGLIANO NAPOLI 3_SEZ. 2 PALAPITTONI SPORT ROVIGLIANO (VIA Provinciale Schifo, 51 TORRE ANNUNZIATA) NAPOLI 3_SEZ. 3 CENTRO POLIFUNZIONALE (VIA MAZZINI, 8 SAN GIORGIO A CREMANO) NAPOLI 3_SEZ. 4 CLINICA SAN MICHELE (VIA CARLO AMALFI PIANO SORRENTO)

Per le scuole della città metropolitana di Napoli, l’esecuzione dei tamponi avverrà presso le sedi scolastiche.

L’esame sarà così articolato:

Discussione dell’elaborato nelle materie d’indirizzo. Ogni commissione assegna un argomento ai candidati, gli studenti dovranno poi inviare l’elaborato ai docenti entro il 13 giugno. I docenti possono assegnare un argomento diverso a ciascun candidato, oppure lo stesso a tutta la classe o a gruppi di studenti.

Analisi di un testo di un argomento di letteratura italiana già affrontato durante il quinto anno.

Discussione multidisciplinare di un argomento assegnato dalla commissione.

Presentazione esperienze PCTO tramite relazione o presentazione multimediale.

Domande relative alle attività di Cittadinanza e Costituzione.